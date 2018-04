tempo di lettura 2'

Da “Che fine ha fatto Carmen Sandiego?” a “Che fine ha fatto Occhio di Falco?” il passo è breve se dobbiamo prendere in considerazione i materiali promozionali di

Durante gli eventi stampa del kolossal in arrivo il 25 aprile nei cinema italiani, Kevin Feige e i fratelli Russo sono tornati a parlare del come e del perché Clint Burton non appaia mai nei suddetti materiali.

Il boss dei Marvel Studios spiega:

Penso sia una delle cose migliori mai accadute a Occhio di Falco. Alla Marvel amiamo Occhio di Falco. Per lui, e per Jeremy Renner che è un attore solidissimo come tutti quelli dell’UCM e davvero sraordinario nei panni di questo personaggio, ci sono grandi, grandi avvenimenti in arrivo. Ma avete presente “Gli scherzi sul tizio con arco e frecce?”. Ce ne stanno un sacco, lui stesso fa battute del genere in qualche film. Per questo adoro il fatto che si sia passati da “Oh, Occhio di Falco, è solo fortunato a essere lì” a “Oh, ma dove sta? Non c’è? Che gli accadrà? Abbiamo bisogno di Occhio di Falco. Vogliamo più Occhio di Falco”. Lo adoro, è il migliore.

I Russo aggiungono:

Abbiamo avuto il lusso di poter lavorare, allo stesso tempo, alle sceneggiature di entrambi i film e volevamo dare il “proprio momento” a ogni personaggio, specie agli Avengers originali. La qual cosa ci ha portato a prendere alcune decisioni, specie in relazione agli eventi di Civil War, dove Occhio di Falco era finito incluso in questa lista nera di ribelli e si ritrova ad avere a che fare con le conseguenze del mettersi contro il governo degli Stati Uniti. Questo lo porterà su un sentiero narrativo ben preciso e, come ho già detto, si tratta di una storia lunga, non breve. Il pubblico deve essere paziente.

Gli Avengers torneranno in due film che sono stati girati consecutivamente in circa 9 mesi nel corso del 2017. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà negli Usa il 27 aprile 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film sono diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film sono stati girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.

Tra i componenti del cast d’eccezione citiamo Robert Downey, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Paul Rudd, Cobie Smulders, Benedict Wong, Letitia Wright, Danai Gurira, Winston Duke, Tom Hiddleston, Tessa Thompson, Benicio Del Toro, Tom Vaughan-Lawlore e Josh Brolin.