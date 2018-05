Box-Office USA: Solo – a Star Wars Story, anteprime da record giovedì

tempo di lettura 1'

Ottimo esordio alle anteprime di giovedì sera nei cinema americani per. La pellicola ha raccolto 14.1 milioni di dollari, battendo il record per le migliori anteprime nel weekend del Memorial Day detenuto da(13.2 milioni di dollari). L’idea è che il film batta il record del miglior weekend lungo del Memorial Day, sempre in mano al blockbuster del 2007 con 153 milioni di dollari in quattro giorni (anteprime incluse), ma non sarà facilissimo.

Nel resto del mondo, Solo ha raccolto 11.4 milioni di dollari mercoledì e giovedì in 43 territori. Oggi uscirà in Messico, India, Spagna, Polonia, Turchia, Vietnam. In Cina si stima abbia incassato 3.3 milioni di dollari, che dovrebbero tradursi in un weekend da una quindicina di milioni di dollari in tre giorni nonostante il cambiamento di titolo in Ranger Solo per distinguerlo dalla saga di Star Wars (che non riesce a sfondare nella Repubblica Popolare). Anche in Corea del Sud il film non sta entusiasmando: finora ha raccolto solo 362mila dollari in due giorni. In Giappone uscirà il 29 giugno.

Vi terremo aggiornati!

Fonte: Deadline