tempo di lettura 2'

Nuovi chiarimenti sull’ indiscrezione pubblicata ormai due giorni fa da Collider secondo cui la Lucasfilm avrebbe deciso di fermare lo sviluppo di tutti gli spin-off di Star Wars, concentrandosi sui film principali della saga, dopo l’insuccesso di Solo al botteghino.

Dopo la dichiarazione ufficiale della Lucasfilm diffusa ieri, oggi tocca a degli insider citati dall’Hollywood Reporter. “Non hanno rallentato lo sviluppo di nuovi film,” spiega la fonte, “ma si stanno leccando le ferite”. Kathleen Kennedy e il suo team, insomma, stanno riflettendo sulla direzione da dare ai prossimi film dopo Episodio IX, in uscita il 19 dicembe 2019. “Non significa che non faranno altri spin-off, ma che stanno cercando di capire come realizzarli e promuoverli in maniera diversa da quanto accaduto con Solo”.

Insomma, lo stop citato da Collider (che sottolineava come le cose potessero cambiare già nei giorni successivi e che la situazione fosse molto fluida) sembra essere più una pausa di riflessione, almeno a sentire le fonti citate dall’Hollywood Reporter.

Un esempio su tutti: la Lucasfilm intende ancora realizzare uno spin-off su Boba Fett, con James Mangold e Simon Kinberg ancora coinvolti come sceneggiatori (e Mangold come regista), ma dopo l’insuccesso di Solo il progetto potrebbe subire una completa riconfigurazione. L’idea è che se un film sul popolarissimo Han Solo è andato così male, allora una pellicola su Boba Fett deve essere concepita come un progetto più piccolo (soprattutto nel budget).

Meno chiaro il destino del tanto atteso spin-off su Obi-Wan Kenobi: Stephen Daldry doveva dirigerlo, ma già da tempo indiscrezioni parlavano di un addio da parte del regista e ora un alone di mistero avvolge l’intero progetto.

Quello che è certo, invece, è che un sequel di Solo non si farà. L’Hollywood Reporter sottolinea che al momento lo sviluppo di nuovi progetti è effettivamente stato messo “sotto terra”, e che ufficialmente rimangono in sviluppo solo due progetti cinematografici a parte Episodio IX: la nuova trilogia supervisionata da Rian Johnson e una serie di nuovi film prodotta da David Benioff e D.B. Weiss.

“Dopo la reazione che c’è stata a Gli Ultimi Jedi e gli incassi di Solo, la Lucasfilm si concentrerà sulla qualità dei suoi prodotti prima di definire delle date d’uscita,” conclude un insider.

Noi vi terremo aggiornati!