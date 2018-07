tempo di lettura 2'

Sapevamo che gli impegni stampa peravrebbero portato alcuni degli interessati a discutere di una questione su cui si è parlato davvero parecchio: i baffi di Henry Cavill e l’impatto sulle riprese di Justice League.

Ricorderete che nei giorni in cui il blockbuster era in lavorazione, anzi, nello specifico, durante la lunga sessione di riprese aggiuntive tenuta da Joss Whedon, una questione molto discussa è stata quella relativa ai baffi di Henry Cavill. Dal momento che i reshoot del film si sono sovrapposti agli impegni di Cavill sul set di Mission: Impossible 6, l’attore ha dovuto tenere i suoi baffi e la produzione del cinefumetto DC ha provveduto a rimuoverli digitalmente tramite interventi di post-produzione. Un’operazione non semplicissima, come vi abbiamo spiegato in questo articolo.

Già qualche giorno fa, Christopher McQuarrie, il regista di Fallout, ha parlato brevemente della cosa promettendo di approfondire sulle pagine di Empire.

Adesso tocca a Henry Cavilll che, dalle pagine di Square Mile, ammette che se avesse saputo con più anticipo delle riprese aggiuntive di Justice League avrebbe adottato un look differente per il sesto Mission: Impossible.

Se avessi saputo che si dovevano fare queste riprese aggiuntive probabilmente avrei adottato un look diverso per Fallout.

L’attore racconta anche di essersi divertito ad avere i baffi per un po’ grazie al “camuffamento” naturale che gli garantivano in pubblico.

Dopo essermi rasato, sono arrivato in America e in appena tre ore mi hanno chiesto otto foto. Quando mi sono messo seduto al ristorante ho pensato “Wow, mi ero scordato com’era!”.

