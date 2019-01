tempo di lettura 1'

“Non la solita robaccia tipica dei film originali Netflix. Questo remake messicano di Mary Poppins è davvero cupo”.

“Servono più bandiere, altrimenti la gente come capisce che l’America è grandiosa?”

“Satana”.

“Il miglior film popolare. D’altronde era questo il piano.”

“Nicole Kidman senza make up”.

Sono queste alcune delle tagline e payoff presenti sui poster alternativi dei film in corsa agli Oscar presentati, come ogni anno, da The Shiznit nella sua rassegna “Se i poster dei film in corsa agli Oscar dicessero la verità”.

Ve ne proponiamo qualcuno qua sotto. Per ammirarli tutti cliccate su uno qualsiasi dei poster.

