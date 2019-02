tempo di lettura 2'

Sono stati assegnati ieri sera gli, i premi del sindacato degli scenografi.

Generalmente il film ambientato nel passato vince l’Oscar alle scenografie: un anno fa, per esempio, La Forma dell’Acqua aveva ottenuto sia l’ADG che l’Oscar (uno dei quattro premi incluso miglior film). Introdotto l’anno scorso, il premio per le migliori scenografie in un film d’animazione è andato a L’Isola dei Cani di Wes Anderson.

In questo caso, Black Panther ha ottenuto il riconoscimento per il miglior film fantasy, Crazy & Rich quello per il miglior film contemporaneo e La Favorita quello per il miglior film ambientato nel passato. Rob Marshall ha ottenuto l’ADG Cinematic Imagery Award, mentre i premi alla carriera sono andati a Jeannine Oppewall, Ed Verreaux, Jim Fiorito e William F. Matthews.

Tutti i premi:

Fantasy Feature Film

Hannah Beachler, Black Panther

Contemporary Feature Film:

Nelson Coates, Crazy Rich Asians

Period Feature Film

Fiona Crombie, The Favourite

Animated Feature Film

Adam Stockhausen and Paul Harrod, Isle of Dogs

La 91esima edizione degli Oscar si terrà il 24 febbraio in diretta dal Dolby Theatre presso Hollywood & Highland. Attualmente non sono stati annunciati conduttori, probabilmente la cerimonia verrà presentata da un gruppo di personaggi del mondo dello spettacolo.

