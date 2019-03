tempo di lettura 1'

Ne abbiamo parlato ieri segnalando il video pubblicato da Josh Brolin su Instagram e ne abbiamo – inevitabilmente – ridiscusso nella nostra live dedicata ad

Parliamo della fan theory, nata ai tempi della promozione stampa di Ant-Man and the Wasp e tornata di recente in auge, secondo la quale Scott Lang sconfiggerà Thanos addentrandosi nel suo deretano per poi ingigantirsi, improvvisamente, distruggendolo dall’interno.

A quanto pare, i registi del kolossal cinefumettistico “approvano” questo particolare plot-twist tanto da aver cambiato la foto del loro profilo Instagram con un celeberrimo meme sull’argomento:

LEGGI ANCHE

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.