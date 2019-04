tempo di lettura 1'

Ieri si è tenuta la conferenza stampa di, dove sono stati invitati più o meno tutti i sopravvissuti dell’Universo Cinematografico Marvel.

In tale occasione ognuno dei presenti ha avuto modo di dire qualcosa sul film senza però sbilanciarsi troppo.

Karen Gillan, interprete di Nebula, ha spiegato cos’è che trova particolarmente eccitante di Endgame in riferimento al proprio personaggio.

“Ha qualche problemino con suo padre” ha ammesso l’attrice. “Sono emozionata all’idea che finalmente affronti la fonte di tanto abuso. È una cosa che aspettiamo da diversi film, se n’è parlato nei film di Guardiani della Galassia del fatto che voglia vendicarsi“.

A quel punto la star ha iniziato a fare retromarcia temendo di aver detto troppo, così si è corretta dicendo: “Mi piacerebbe se riuscisse ad affrontarlo. Non so se lo farà, non sto dicendo nulla. Adesso sono nervosa per aver rivelato qualcosa“.

Trovate il passaggio a 22:25 del video qui di seguito.

Avengers: Endgame sarà al cinema il 24 aprile.

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

Fonte: CB