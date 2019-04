tempo di lettura 1'

porterà a conclusione la storia decennale degli, ma non sarà questo film a terminare la Fase 3 dell’Universo Cinematografico Marvel.

Il Presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha scelto un evento a Shanghai (via Newsweek) per rivelare alla stampa che sarà invece Spider-Man: Far From Home a concludere questa fase, anziché avviare la quarta (che potrebbe contenere i film su Vedova Nera o Gli Eterni e Guardiani della Galassia Vol. 3).

L’approccio non è una novità: anche la Fase 2 non terminava con Avengers: Age of Ultron, ma con il più leggero Ant-Man. Inoltre questo conferma che Spider-Man: Far From Home (in uscita a luglio) non racconterà solo una nuova avventura del giovane Peter Parker, ma anche le conseguenze degli eventi di Endgame.

Potete vedere il video, nel quale Feige esclama “È il finale della Fase 3. Lei è la prima persona a cui lo dico!”, qui sotto:

Avengers: Endgame sarà al cinema il 24 aprile.

LEGGI ANCHE

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.