Ieri la Disney ha annunciato chetornerà anche nei cinema italiani arricchito da alcuni materiali inediti a partire dale per tutto il fine-settimana (alcuni cinema hanno già aperto le prevendite!).

Oggi grazie a Reddit scopriamo anche alcune specifiche tecniche sul materiale in questione, almeno per quanto riguarda il territorio statunitense:

L’introduzione a cura di Anthony Russo durerà 18 secondi e avverrà prima dell’inizio del film

Il trailer di Spider-Man: Far From Home sarà proiettato durante gli spazi pubblicitari prima della proiezione e sarà privato dell'introduzione di Tom Holland con un avviso spoiler su Avengers: Endgame (per ovvi motivi)

Il contenuto bonus sarà proiettato dopo la fine di tutti i titoli di coda e durerà 6 minuti e 19 secondi

Come già detto, si tratterà di materiale incluso anche nell’edizione home video del film tra cui un tributo a Stan Lee e una scena tagliata. Nel Blu-Ray, ricordiamo, ci saranno sei scene tagliate con i seguenti titoli: Goji Berries, Bombs on Board, Suckiest Army in the Galaxy, You Used to Frickin’ Live Here, Tony and Howard e Avengers Take a Knee.

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

