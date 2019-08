Mentre il destino diè appeso a un filo che, secondo alcuni, si sarebbe già spezzato mentre, secondo altri, sarebbe ancora flebilmente teso fra lae imalgrado le poco confortanti notizie,ha partecipato al Keystone Comic Con nel corso del fine settimana.

In questa occasione ha parlato, ovviamente, dell’ultima iterazione cinematografica del celebre supereroe, Spider-Man: Far From Home. Durante il Botta&Risposta ha svelato la curiosa ragione che lo ha portato a eleggere la stealth suit come il suo costume preferito da indossare.

Mi piace molto la stealth suite per una ragione molto egoista: posso andare alla toilette indossandola. È l’unica che mi permette di andare in bagno. Posso tirare giù la zip, adoro questa cosa.

Spider-Man, Kevin Feige rompe il silenzio:

Dopo Tom Holland, anche Kevin Feige rompe il silenzio sulla rotturadell’accordo tra Disney e Sony per i film di Spider-Man. Il capo dei Marvel Studios è stato interpellato da Entertainment Weekly alla D23 Expo e ha rilasciato una dichiarazione che sembra escludere la possibilità di una conclusione positiva della vicenda:

Riguardo Spider-Man, provo gratitudine e gioia. Ci è stata data la possibilità di fare cinque film nell’Universo Cinematografico Marvel con Spider-Man: due autonomi, e tre con gli Avengers. È stato un sogno che pensavo non sarebbe mai diventato realtà. Fin dall’inizio sapevamo che non sarebbe durata per sempre. Sapevamo che avremmo avuto la possibilità di fare tutto questo solo per un periodo limitato, e abbiamo già raccontato la storia che volevamo raccontare. Sarò per sempre grato per questo.

Vi ricordiamo che ieri anche l’attore e regista Jon Favreau si era sbilanciatoaffermando che a suo avviso è auspicabile che le parti trovino un accordo, anche se le recenti indiscrezioni su come i Marvel Studios stiano facendo offerte al regista Jon Watts per dirigere un film dell’UCM rischiano di esacerbare ancor più i rapporti tra le major.

