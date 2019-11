Ora poniamo l’attenzione sulle dichiarazioni del regista proposte dalla cover story pubblicata dal magazine.

Cover story in cui il regista di questo non Star Wars, JJ Abrams, dichiara di essere nel bel mezzo di una vera e propria corsa contro il tempo, cosa che però non deve far pensare a una situazione preoccupante, anzi:

Abbiamo sempre saputo che avremmo avuto tre mesi in meno da dedicare alla post-produzione di questo film. C’è ancora parecchio da fare è letteralmente una corsa contro il tempo. Però abbiamo fatto più riprese aggiuntive per Episodio VII che per questo qua, ci sono stati più aggiustamenti di storia che per questo nuovo film. Non sapevamo se questi personaggi avrebbero funzionato, se gli attori sarebbero stati in grado di sobbarcarsi un film di Star Wars. C’erano un sacco di cose che non sapevamo. Ma qua sapevamo chi e cosa aveva funzionato e tutti si sono impegnati a dare il massimo come mai mi era capitato di vedere. Ma le ambizioni di questo film hanno una portata enormemente superiore a quelle di Il Risveglio della Forza. La sfida è più grande. Tutto è esponenzialmente “più grande” in questo lungometraggio. I trailer vi hanno mostrato a malapena la superficie di tutto il film. La posta in gioco con questo Star Wars è tutto o niente.