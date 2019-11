In attesa di vedere il nuovodi James Gunn,, regista del primo film arrivato nelle sale nel 2016 ha pubblicato in rete uno scatto inedito dal backstage che ci mostra un makeup e wardrobe test con Joker (Jared Leto) e Harley Quinn (Margot Robbie).

Potete vedere lo scatto qua sotto:

È bello essere cattivi! Raggruppa una squadra composta dai più cattivi, pericolosi e galeotti supervillain, fornisci loro l’arsenale più potente a disposizione del governo e spediscili in missione per sconfiggere una misteriosa, enigmatica entità. L’ufficiale dell’Intelligence americana, Amanda Waller, ha individuato un ristretto manipolo di malvagi individui, gente che non ha nulla da perdere. Tuttavia, quando capiranno che non sono stati scelti per avere successo, ma per essere incolpati quando falliranno inevitabilmente, cosa cercherà di fare questa Suicide Squad? Morirà provandoci o ciascun deciderà per sé?