Il volume di approfondimento di(il Visual Dictionary) conferma alcuni dettagli sulla dipartita di Luke in

Si tratta di un aspetto che aveva già specificato Rian Johnson in fase di promozione, ma quella che si legge nel volume di approfondimento è un’ulteriore conferma con qualche dettaglio aggiuntivo:

In verità, la presenza di Luke è solo una proiezione della Forza attraverso una tecnica dei Fallanassi raccontata dagli antichi maestri nei testi sacri nota come Similfuturus. Questa disciplina richiede estrema concentrazione, visto che Luke in sostanza riversa la sua Forza vivente in una Forza cosmica onnicomprensiva, costruendo un ponte tra incredibili distanze. La transizione è così completa che Luke diventa un tutt’uno con la Forza, trovando serenità nei suoi ultimi momenti mortali, unendosi all’Aldilà.