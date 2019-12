Non potevamo non chiudere il 2019 con uno sguardo sugli articoli più letti dell’anno su BadTaste.it. La top-ten che segue lascia intuire chi sia stato il grandissimo protagonista di quest’anno (non a caso è stato protagonista al box-office globale): Avengers: Endgame . Ma c’è anche Lady Gaga tra gli Oscar e il gossip, e ovviamente Star Wars. Quest’ultimo è meno presente perché, ovviamente, gli articoli e gli approfondimenti più letti sul film sono molto recenti e quindi hanno avuto meno settimane o mesi per accumulare letture, ma non possiamo negare che sia stato uno degli argomenti più dibattuti dell’anno. Inutile ricordare, poi, che al centro dell’interesse dei lettori nel 2019 ci sono stati anche Joker

Ecco quindi la nostra top-ten degli articoli più letti dell’anno:

DECIMO POSTO

NONO POSTO

OTTAVO POSTO

SETTIMO POSTO

SESTO POSTO

QUINTO POSTO

QUARTO POSTO

TERZO POSTO

SECONDO POSTO

PRIMO POSTO

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti o sul forum!