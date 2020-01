1917 rimane in testa alla classifica italiana venerdì con 333mila euro: il film dinominato a 10 premi Oscar sale così a 564mila euro in due giorni, un ottimo risultato che lo proietta verso un incasso importante nel weekend. Seconda posizione per, che incassa 242mila euro salendo sopra quota sette milioni (7.1 milioni per la precisione) e 1.1 milioni di biglietti staccati. Sarà interessante vedere se, come probabile, oggi il film salirà in prima posizione visto il target a cui fa riferimento.

Terzo posto per Figli, che incassa 174mila euro e sale così a 292mila euro in due giorni, mentre al quarto posto Piccole Donne incassa 145mila euro e sale a 4.2 milioni di euro. Quinto posto per Jojo Rabbit, con 132mila euro e un totale di 1.3 milioni di euro, mentre al sesto posto Tolo Tolo incassa 118mila euro e sale a 44.9 milioni di euro (oggi supererà i 45 milioni in sole tre settimane).

Settimo posto per Richard Jewell, con 93mila euro e un totale di 251mila euro, seguito da Hammamet, con 90mila euro e un totale di 4.9 milioni di euro, mentre al nono posto 18 Regali incassa 35mila euro e sale a 2.8 milioni complessivi. Chiude la top-ten Jumanji: The Next Level, con 25mila euro e un totale di 12 milioni di euro.

