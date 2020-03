L’emergenza nuovo Coronavirus sta modificando le abitudini di innumerevoli persone nel mondo, anche oltreoceano. La quarantena sta costringendo molte famiglie e non solo a rimanere recluse in casa, e per questo(voce di Olaf nei film Disney di Frozen) è voluto venire in “soccorso” verso tutti coloro che si trovano attualmente nella sopracitata situazione in maniera molto particolare.

L’attore ha infatti deciso di leggere live sul suo profilo Twitter un libro per bambini per fare compagnia a tutte le persone costrette in casa a causa dell’emergenza sanitaria.

Ecco il video:

La sinossi di Frozen 2:

La squadra creativa premiata con l’Oscar, formata dai registi Jennifer Lee e Chris Buck e dal produttore Peter Del Vecho, riporta sul grande schermo gli amati protagonisti Elsa, Anna, Olaf e Kristoff che nella versione italiana hanno ancora una volta le voci di Serena Autieri, Serena Rossi, Enrico Brignano e Paolo De Santis.

La pellicola è arrivata in Italia il 27 novembre.

