Vedremo mai un sequel di

Al momento la risposta è il più classico dei “Chi può dirlo?”.

Intanto però Christoph Waltz ha avuto modo di parlare della cosa in un’intervista con Collider (via Screenrant) rilasciata a margine delle attività stampa per Most Dangerous Game, progetto proposto da Quibi (ecco tutti i dettagli sulla piattaforma).

L’attore premio Oscar ha ammesso di essere più che disponibile a partecipare a un eventuale seguito di Alita: Angelo della battaglia ma di non avere idea circa l’eventuale futuro della saga.

Certo che tornerei. So che alle persone è piaciuto, ma a parte quello che dice la gente, l’ho amato, ho adorato lavorarci e ho decisamente apprezzato il risultato finale. Ma non so nulla sul seguito. Magari non si adatta bene alla Disneyficazione della Fox, non ho davvero idea. Non ho indizi per potervi dire niente.

Lo scorso dicembre, il produttore di Alita, Jon Landau, aveva consigliato ai fan desiderosi di un sequel a farsi sentire:

Quello che consiglio di fare all’Esercito di Alita è di tempestare la nostra famiglia alla Disney su quanto sia importante realizzare un altro film e magari un giorno ci avventureremo in quella direzione.

Il film è l’adattamento cinematografico della graphic novel giapponese in 9 parti intitolata Battle Angel Alita e ambientata in un mondo post-apocalittico popolato da uomini, macchine e cyborg. Lo scienziato Dr. Ido recupera una cyborg, Alita, da una discarica del 26esimo secolo. Divenutone un surrogato di padre, Ido scopre che Alita è una sorta di Angelo della Morte che potrebbe rompere il cerchio di morte e distruzione nel quale ruota il mondo post-apocalittico, devastato 300 anni prima da una terribile guerra mondiale.

Del cast fanno parte Rosa Salazar (Alita), Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Mahershala Ali, Ed Skrein e Jackie Earle Haley.

Il film è uscito i 14 febbraio 2019 in Italia.

Cosa ne pensate delle parole di Christoph Waltz sul sequel di Alita? Dite la vostra nello spazio dei commenti!