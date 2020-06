Era l’8 marzo quando vi riportavamo gli ultimi dati sugli incassi in Italia prima del lockdown che ha visto la chiusura dei cinema in tutto il paese (prima vi era stata una fase con una chiusura parziale). Sono passati più di tre mesi, e da ieri 15 giugno i cinema italiani possono riaprire : i primi dati sugli incassi lasciano intuire ciò che già sapevamo, e cioè che far ripartire la macchina sarà un processo lungo e difficile. Le sale che hanno riaperto i battenti ieri sono poche, e finché non usciranno nuove prime visioni non possiamo aspettarci grandi impennate al box-office.

Se quel giorno di marzo circa 33mila italiani andarono al cinema, portando nelle casse delle sale circa 207mila euro, ieri le presenze sono state solo duemila, con un incasso di poco superiore ai diecimila euro. Milano è stata la città con più presenze (561, circa tremila euro), seguito da Campi Bisenzio, Roma e Azzano San Paolo tutti con circa 130/160 persone e un incasso tra i 750 e gli 800 euro (sono i cinema UCI: Firenze, Roma e Bergamo). Ci sono poi Belluno, Lodi, Trieste, Reggio Emilia, Vittorio Veneto, Udine, Camisano Vicentino, Paderno Dugnano, Spoleto, Monza, Polignano a mare, Terlizzi e Potenza: altre città dove ci sono dei cinema che hanno riaperto. Da notare come il sud sia, purtroppo, terribilmente sottorappresentato.

A dimostrazione che il pubblico è interessato alle nuove uscite, a “dominare” la classifica c’è I Miserabili, con 1.280 euro: il film di Ladj Ly è uscito il 18 maggio direttamente on demand, e ora è finalmente disponibile in sala. Stesso dicasi per la seconda posizione, e cioè Favolacce: 819 euro per la pellicola dei Fratelli D’Innocenzo presentata alla Berlinale prima del lockdown e poi uscita direttamente on demand. Chiude il podio Bad Boys for Life, che incassa altri 711euro e sale a 1.4 milioni complessivi. Altra “nuova” uscita Tornare, che si piazza al quinto posto, mentre all’ottavo posto troviamo la riedizione de I Vitelloni per il centenario dalla nascita di Alberto Sordi.

INCASSI ITALIA – LUNEDÌ 15/6/2020

I Miserabili – € 1.282 / € 1.789 Favolacce – € 819 / € 819 Bad Boys for Life – € 771 / € 1.401.948 Parasite – € 584 / € 5.553.508 Tornare – € 569 / € 569 The Grudge – € 546 / € 52.350 Dio è donna e si chiama Petrunya – € 543 / € 232.466 I vitelloni – € 526 / € 526 La vita invisibile di Euridice Gusmao – € 456 / € 456.838 Cattive acque – € 452 / € 445.294

