In una lunga chiacchierata fatta con Collider (via CB.com ) in occasione dell’arrivo su Disney + di Artemis Fowl ( ecco la nostra scheda del film ),ha potuto parlare anche dell’esperienza avuta con Thor, il film dell’Universo Cinematografico della Marvel che ha lanciato le carriere di Chris Hemsworth e Tom Hiddleston.

Nello specifico, l’attore e regista inglese parla anche del casting dei due attori raccontando di essere rimasto in contatto cin entrambi:

Sono ancora in contatto cin entrambi. Siamo diventati buoni amici. Credo che loro mi vedano un po’ come un vecchio professore. Sai, un po’ in stile “vecchio consigliere”, di tanto in tanto. Sono entrambi dei ragazzi straordinari, voglio loro un gran bene. Hanno fatto un lavoro straordinario. Non potevo sapere quanto la loro vita sarebbe cambiata, ma è andata così e sono lieto di aver contribuito. Anche perché ha cambiato pure la mia. La prima audizione di Chris Hemsworth non era stata neanche la sua migliore, fu Randi Hiller, il capo del casting Disney ora in Fox, a riconoscere che meritava un altro tentativo. Sia Tom che Chris devono qualcosa a Randi.

Qualche giorno fa, in una chiacchierata fatta con un’altra testata, Kenneth Branagh ha anche parlato dell’evoluzione di Thor, spiegando, fra le altre cose:

Sono contento che, all’inizio, ci sia stato a che fare con questa saga dinastica fatta di innati problemi familiari. Ci sono un sacco di momenti di Thor che adoro e che si sono poi diretti in altre direzioni, spesso molto divertenti. Penso che abbiamo avuto ragione a lavorare con quello che oggi sembra un mondo molto distante.

Thor: Love and Thunder, il prossimo film del franchise diretto nuovamente da Taika Waititi, vedrà sullo schermo Chris Hemsworth insieme a Tessa Thompson e Natalie Portman, che tornerà a interpretare Jane Foster e nello specifico nella nuova incarnazione di…Thor.

L’uscita di Thor: Love and Thunder è prevista per l’11 febbraio 2022, mentre le riprese non sono state ancora fissate.

