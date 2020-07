Nel corso della giornata di lunedì vi abbiamo riportato varie dichiarazioni di personaggi del mondo del cinema e della cultura che hanno reso omaggio a Ennio Morricone: mancava

Il regista ha affidato nella serata un breve commento ai canali social del suo cinema, il New Beverly Cinema di Los Angeles, attualmente chiuso a causa dell’emergenza Coronavirus. Come accompagnamento, ha pubblicato una foto scattata

Il Re è morto. Lunga vita al Re!

”The King is dead. Long live the King!” – Quentin Tarantino pic.twitter.com/trsdKp9CIH — New Beverly Cinema (@newbeverly) July 6, 2020

Sul sito del New Beverly, Tarantino ha condiviso la stessa breve frase, insieme ad alcuni video tra cui un documentario dedicato alla realizzazione della colonna sonora di The Hateful Eight, per la quale Morricone vinse il Premio Oscar nel 2016:

Probabilmente nei prossimi giorni il regista si esporrà maggiormente sulla scomparsa di una delle sue icone. Ricordiamo che prima di aver lavorato a The Hateful Eight, Morricone ed Elisa hanno creato la canzone “Ancora Qui” per Django Unchained (2012). Tarantino ha utilizzato tracce delle colonne sonore composte da Morricone per diversi altri suoi film, tra cui Kill Bill.

