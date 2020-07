Ancheha avuto modo di ricordare, il leggendario compositore scomparso il 6 luglio, che ha composto le partiture musicali di svariati film interpretati dall’attore americano con cittadinanza italiana.

Lo ha fatto in un’intervista pubblicata da Repubblica di cui vi proponiamo i passaggi più interessanti:

Sul primo incontro con Ennio Morricone e la sua musica, Robert De Niro racconta:

Non ricordo esattamente la prima volta che ho incontrato Ennio: il primo dei miei film di cui ha composto le musiche era Novecento ma conoscevo già bene il suo lavoro, per quei primi spaghetti western che aveva fatto con Sergio Leone. Era un grande, e io sono molto onorato dall’aver avuto ben quattro colonne sonore dei miei film composte da lui. Quattro colonne sonore ognuna così diversa dall’altra, e ognuna perfetta per quei film.

Sulla musica che Ennio Morricone aveva composto per gli “spaghetti western” di Sergio Leone spiega:

Infine, ecco le sue colonne sonore preferite di Morricone:

Mi piacciono particolarmente le musiche che ha composto appunto per Mission e C’era una volta in America, le altre non le ascolto da tanto tempo ma ogni tanto, quando mi capita di sentirle, mi ritrovo affascinato e trascinato dalla sua musica. Era un musicista davvero speciale, amato qui in America come in Italia. Non sono un esperto, ma si capiva sempre quanto fosse speciale.