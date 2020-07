In occasione dell’annuncio dei dati del secondo trimestre, Netflix ha diffuso una nuova classifica con le visualizzazioni totalizzate dai suoi film originali più visti.

Come noto, la piattaforma streaming non diffonde regolarmente questo tipo di informazioni, tuttavia negli ultimi anni ha iniziato a comunicare gli “ascolti” di alcuni prodotti (senza che sia possibile verificarli). L’anno scorso è cambiata la metrica utilizzata per definire questi ascolti, passando da “visto” a “scelto di vedere”: precedentemente, infatti, la piattaforma contava chi aveva visto almeno il 70% di un prodotto (film o episodio di serie), mentre ora conta chi ha visto “almeno due minuti”, incluso l’autoplay.

A dominare la classifica è Extraction – Tyler Rake, che a quanto pare è il film più visto di sempre su Netflix: ben 99 milioni di account hanno scelto di vedere il film con Chris Hemsworth. Subito sotto, Bird Box sale a 89 milioni di visualizzazioni, mentre al terzo posto Spenser Confidential è stato scelto da 85 milioni di account e 6 Underground da 83 milioni di account.

Da notare come nella classifica dominino i film d’azione, mentre per trovare un prodotto più “alto” (se così si può dire, trattandosi in realtà di un blockbuster) bisogna scendere al sesto posto con The Irishman, scelto da 64 milioni di account. Ricordiamo che la pellicola di Martin Scorsese, insieme a Storia di un matrimonio (che non è in classifica), ha portato Netflix a stabilire il record di nomination agli Oscar quest’anno, con 24 candidature.

Fuori dalla classifica, Netflix segnala che Da 5 Bloods di Spike Lee è stato scelto da 27 milioni di account,

NETFLIX: LA CLASSIFICA DEI FILM ORIGINALI PIÙ VISTI

Fonte: Deadline