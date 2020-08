A soli due giorni dal DC FanDome, è stato svelato uno dei possibili grandi colpi di scena che verranno annunciati durante la convention virtuale: Ben Affleck tornerà nei panni di Batman nel film di al fianco di Michael Keaton , seguendo evidentemente la storyline di Flashpoint.

A confermare la notizia Vanity Fair, che pubblica le parole del regista:

Il suo Batman è una dicotomia tra l’essere molto forte, nella sua mascolinità (per via del suo aspetto e per la sua figura, la sua mascella), e l’essere molto vulnerabile. Sa come interpretare quella vulnerabilità. Ha solo bisogno di una storia che gli permetta di trasmettere questo contrasto, questo equilibrio. Ha un ruolo sostanziale nell’impatto emotivo del film. L’interazione e il rapporto tra Barry e il Bruce Wayne di Affleck conferirà un livello emotivo che non abbiamo mai visto prima. È il film di Barry, è la storia di Barry, ma i loro personaggi sono più legati di quanto sembri. Hanno entrambi perso le loro madri, sono state uccise entrambe, e questo è uno dei veicoli emotivi del film. È da lì che parte il Batman di Ben Affleck. Inoltre sono contento di collaborare con qualcuno che ha lavorato sia davanti che dietro la macchina da presa. Lui mi capisce.



Il film, diretto da Andy Muschietti e prodotto da lui e da Barbara Muschietti, verrà girato l’anno prossimo non appena il protagonista avrà terminato di girare Animali Fantastici 3, le cui riprese partiranno a settembre e termineranno a gennaio.

Ezra Miller ha fatto il suo debutto in Batman v Superman: Dawn of Justice, ed è tornato a interpretare Barry Allen in Justice League oltre a una comparsa in Suicide Squad.

Il film dedicato a Flash arriverà nelle sale americane il 3 giugno 2022, su uno script di Christina Hodson, sceneggiatrice di Bumblebee e Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn).

