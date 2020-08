I titoli di coda dihanno un tono molto cupo e drammatico come ben sappiamo. Ma se al posto di Nick Fury ci fosse stato lo spot di Dunkin Donuts del Dunkaccino con

L’account Twitter Daily Dunkaccino ha creato un simpatico video in cui immagina lo scenario sopracitato accompagnato dalla scena vista in Jack and Jill, film in cui Jack (Adam Sandler) doveva convincere Al Pacino a partecipare allo spot tv di Dunkin Donuts per pubblicizzare il Dunkaccino.

Ovviamente “Al Pacino will return”. Potete vedere il video qua sotto:

Dunkaccino but it's an after credits scene pic.twitter.com/7gGiUu47DX — Daily Dunkaccino (@DailyDunkaccino) August 24, 2020

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

Vi ricordiamo che i film dell’Universo Cinematografico della Marvel sono disponibili in streaming su Disney+.

FONTI: Twitter, ScreenRant.com