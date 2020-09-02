Come annunciato qualche giorno fa, la cerimonia d’apertura della 77esima edizione del Festival di Venezia verrà trasmessa in diretta nei cinema italiani, e grazie alla disponibilità dei produttori e della casa di distribuzione, le sale aderenti all’iniziativa proietteranno in contemporanea con la presentazione a Venezia il film di apertura fuori concorso, Lacci, diretto da Daniele Luchetti e interpretato da Alba Rohrwacher, Luigi Lo Cascio, Laura Morante, Silvio Orlando, Giovanna Mezzogiorno, Adriano Giannini, Linda Caridi.

È stato diffuso l’intero elenco delle sale che parteciperanno all’iniziativa: lo riportiamo qui sotto.

ABRUZZO

L’AQUILA MOVIEPLEX
ROCCA SAN GIOVANNI CIAKCITY CINEMA

CALABRIA

COSENZA CITRIGNO

EMILIA ROMAGNA

BOLOGNA ODEON
BOLOGNA POP UP CINEMA JOLLY
CREVALCORE VERDI
CESENA MULTISALA ELISEO
FERRARA APOLLO CINEPARK
PIACENZA MULTISALA CORSO
RAVENNA CINEMACITY
RICCIONE CINEMAPALACE
RIMINI MULTIPLEX LE BEFANE
SAVIGNANO SUL PANARO MULTISALA BRISTOL

FRIULI VENEZIA GIULIA

TRIESTE GIOTTO
GORIZIA KINEMAX
MONFALCONE KINEMAX
PORDENONE CINEMAZERO

LAZIO

ROMA ADRIANO
ROMA BROADWAY
ROMA CINELAND
ROMA EURCINE
ROMA GIULIO CESARE
ROMA LUX MULTISALA
ROMA TIBUR
ROMA UCI CINEMAS PORTA DI ROMA
ANZIO ASTORIA
FRASCATI POLITEAMA
GAETA ARISTON
LATINA MULTISALA OXER
TERRACINA RIO MULTISALA

LIGURIA

GENOVA CINEMA SIVORI
SANREMO ARISTON

LOMBARDIA

MILANO ANTEO PALAZZO DEL CINEMA
MILANO ASTERIA
MILANO COLOSSEO MULTISALA
MILANO NOTORIOUS CINEMA MULTISALA GLORIA
MILANO UCI CINEMAS BICOCCA
CREMONA CREMONA PO SPAZIOCINEMA
BERGAMO CAPITOL
BRESCIA MULTISALA WIZ
MANTOVA ARISTON MULTISALA
MONZA CAPITOL ANTEO SPAZIOCINEMA
OLGINATE CINEMA TEATRO JOLLY
ORIO AL SERIO UCI CINEMAS ORIO
PADERNO DUGNANO MULTIPLEX LE GIRAFFE
SAN DONATO MILANESE TROISI
SARONNO SILVIO PELLICO
SESTO SAN GIOVANNI NOTORIOUS CINEMA CENTRO SARCA
TREVIGLIO ANTEO SPAZIOCINEMA

MARCHE

FERMO SALA DEGLI ARTISTI
MATELICA MULTIPLEX GIOMETTI CINEMA
TOLENTINO MULTIPLEX GIOMETTI CINEMA

PIEMONTE

TORINO AMBROSIO
TORINO MASSAUA CITYPLEX
TORINO MASSIMO
TORINO UCI CINEMAS TORINO

PUGLIA

BARI ANCHECINEMA
BARI MULTICINEMA GALLERIA
ALBEROBELLO CINEMA TEATRO DEI TRULLI
BISCEGLIE POLITEAMA ITALIA
LECCE DB D’ESSAI
MARTINA FRANCA CINEMA TEATRO VERDI
POLIGNANO A MARE MULTISALA VIGNOLA

SICILIA

PALERMO GAUDIUM
PALERMO MULTISALA AURORA
CATANIA CINE CITY ARISTON
CATANIA MULTISALA PLANET
GELA HOLLYWOOD
MESSINA MULTISALA APOLLO
SIRACUSA MULTISALA PLANET VASQUEZ

TOSCANA

FIRENZE FIAMMA
CAMAIORE BORSALINO
CAPOLIVERI FLAMINGO
CERTALDO MULTISALA BOCCACCIO
LUCCA ASTRA
PISTOIA LUX
POGGIBONSI GARIBALDI
PRATO MULTIPLEX OMNIA CENTER
SESTO FIORENTINO MULTISALA GROTTA
VIAREGGIO CENTRALE

TRENTINO ALTO ADIGE

BOLZANO CAPITOL

UMBRIA

FOLIGNO MULTISALA POLITEAMA CLARICI
MARSCIANO CONCORDIA

VENETO

VENEZIA IMG CANDIANI
VENEZIA MULTISALA ROSSINI
BASSANO DEL GRAPPA MULTISALA METROPOLIS
CONEGLIANO VENETO MULTISALA CINERGIA
DOLO ITALIA
FELTRE OFFICINEMA FELTRE
ISOLA VICENTINA CINEMA TEATRO MARCONI
MIRANO CINEMA TEATRO DI MIRANO
MONTEBELLUNA ITALIA EDEN
PADOVA PORTO ASTRA
ROVIGO NOTORIOUS CINEMA ROVIGO
VITTORIO VENETO MULTISALA VERDI

Tutte le notizie dal Festival di Venezia in questo archivio.

 

Fonte: comunicato

 