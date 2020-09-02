È stato diffuso l’intero elenco delle sale che parteciperanno all’iniziativa: lo riportiamo qui sotto.
ABRUZZO
L’AQUILA MOVIEPLEX
ROCCA SAN GIOVANNI CIAKCITY CINEMA
CALABRIA
COSENZA CITRIGNO
EMILIA ROMAGNA
BOLOGNA ODEON
BOLOGNA POP UP CINEMA JOLLY
CREVALCORE VERDI
CESENA MULTISALA ELISEO
FERRARA APOLLO CINEPARK
PIACENZA MULTISALA CORSO
RAVENNA CINEMACITY
RICCIONE CINEMAPALACE
RIMINI MULTIPLEX LE BEFANE
SAVIGNANO SUL PANARO MULTISALA BRISTOL
FRIULI VENEZIA GIULIA
TRIESTE GIOTTO
GORIZIA KINEMAX
MONFALCONE KINEMAX
PORDENONE CINEMAZERO
LAZIO
ROMA ADRIANO
ROMA BROADWAY
ROMA CINELAND
ROMA EURCINE
ROMA GIULIO CESARE
ROMA LUX MULTISALA
ROMA TIBUR
ROMA UCI CINEMAS PORTA DI ROMA
ANZIO ASTORIA
FRASCATI POLITEAMA
GAETA ARISTON
LATINA MULTISALA OXER
TERRACINA RIO MULTISALA
LIGURIA
GENOVA CINEMA SIVORI
SANREMO ARISTON
LOMBARDIA
MILANO ANTEO PALAZZO DEL CINEMA
MILANO ASTERIA
MILANO COLOSSEO MULTISALA
MILANO NOTORIOUS CINEMA MULTISALA GLORIA
MILANO UCI CINEMAS BICOCCA
CREMONA CREMONA PO SPAZIOCINEMA
BERGAMO CAPITOL
BRESCIA MULTISALA WIZ
MANTOVA ARISTON MULTISALA
MONZA CAPITOL ANTEO SPAZIOCINEMA
OLGINATE CINEMA TEATRO JOLLY
ORIO AL SERIO UCI CINEMAS ORIO
PADERNO DUGNANO MULTIPLEX LE GIRAFFE
SAN DONATO MILANESE TROISI
SARONNO SILVIO PELLICO
SESTO SAN GIOVANNI NOTORIOUS CINEMA CENTRO SARCA
TREVIGLIO ANTEO SPAZIOCINEMA
MARCHE
FERMO SALA DEGLI ARTISTI
MATELICA MULTIPLEX GIOMETTI CINEMA
TOLENTINO MULTIPLEX GIOMETTI CINEMA
PIEMONTE
TORINO AMBROSIO
TORINO MASSAUA CITYPLEX
TORINO MASSIMO
TORINO UCI CINEMAS TORINO
PUGLIA
BARI ANCHECINEMA
BARI MULTICINEMA GALLERIA
ALBEROBELLO CINEMA TEATRO DEI TRULLI
BISCEGLIE POLITEAMA ITALIA
LECCE DB D’ESSAI
MARTINA FRANCA CINEMA TEATRO VERDI
POLIGNANO A MARE MULTISALA VIGNOLA
SICILIA
PALERMO GAUDIUM
PALERMO MULTISALA AURORA
CATANIA CINE CITY ARISTON
CATANIA MULTISALA PLANET
GELA HOLLYWOOD
MESSINA MULTISALA APOLLO
SIRACUSA MULTISALA PLANET VASQUEZ
TOSCANA
FIRENZE FIAMMA
CAMAIORE BORSALINO
CAPOLIVERI FLAMINGO
CERTALDO MULTISALA BOCCACCIO
LUCCA ASTRA
PISTOIA LUX
POGGIBONSI GARIBALDI
PRATO MULTIPLEX OMNIA CENTER
SESTO FIORENTINO MULTISALA GROTTA
VIAREGGIO CENTRALE
TRENTINO ALTO ADIGE
BOLZANO CAPITOL
UMBRIA
FOLIGNO MULTISALA POLITEAMA CLARICI
MARSCIANO CONCORDIA
VENETO
VENEZIA IMG CANDIANI
VENEZIA MULTISALA ROSSINI
BASSANO DEL GRAPPA MULTISALA METROPOLIS
CONEGLIANO VENETO MULTISALA CINERGIA
DOLO ITALIA
FELTRE OFFICINEMA FELTRE
ISOLA VICENTINA CINEMA TEATRO MARCONI
MIRANO CINEMA TEATRO DI MIRANO
MONTEBELLUNA ITALIA EDEN
PADOVA PORTO ASTRA
ROVIGO NOTORIOUS CINEMA ROVIGO
VITTORIO VENETO MULTISALA VERDI
Tutte le notizie dal Festival di Venezia in questo archivio.
- LEGGI ANCHE: Venezia 77: l’anno zero dei talent | Commento
- LEGGI ANCHE: Festival di Venezia: tutti i film della 77ma edizione, la conferenza | LIVE
Fonte: comunicato
È necessario attenersi alla netiquette, alla community infatti si richiede l’automoderazione: non sono ammessi insulti, commenti off topic, flame. Si prega di segnalare i commenti che violano la netiquette, BAD si riserva di intervenire con la cancellazione o il ban definitivo.