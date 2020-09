Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Deadline riporta che Netflix ha acquistato, il nuovo film di Antoine Fuqua con Jake Gyllenhaal, per una cifra pari a

Si tratterà di una rivisitazione del dramma danese Den Skyldige arrivato in Italia l’anno scorso con il titolo Il colpevole – The Guilty. La sceneggiatura sarà firmata dal creatore di True Detective Nic Pizzolatto.

Le riprese dovrebbero partire prima della fine dell’anno, prima che Fuqua si dedichi a Emancipation con Will Smith.

Il film originale ruota attorno alla storia di Asger Holm, un poliziotto che lavora al centralino del pronto intervento. Quando una donna chiama sussurrando, si rende conto di avere a che fare con un caso molto più complesso di quello che sembra. Come risolvere la situazione dalla stanza dove si trova?

È periodo di grandi acquisizioni per Netflix, che di recente ha comprato Bruise di Halle Berry per 20 milioni di dollari, Pieces of Woman per 10 milioni, Malcolm e Marie con Zendaya e John David Washington per 30 milioni.

Il nuovo film sarà prodotto anche da Jake Gyllenhaal, che sarà protagonista di Snow Blind, adattamento cinematografico dell’omonima graphic novel firmata da Ollie Masters (The Kitchen).