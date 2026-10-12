Alessandro Roncaccia rischia la squalifica dal GF Vip: il pubblico è contro di lui per ciò che ha detto

Pubblicazione: 12 ottobre alle 12:51

Una frase pronunciata in giardino, un audio disturbato, migliaia di commenti sui social. Alessandro Roncaccia è finito al centro di una bufera mediatica che sta spaccando il pubblico del Grande Fratello Vip in due fazioni contrapposte. Da una parte chi chiede la squalifica immediata, dall'altra chi lo difende sostenendo che si tratti di un malinteso amplificato dalla qualità scadente della registrazione. Nel mezzo, la produzione che analizza frame per frame le tracce audio originali per stabilire cosa sia stato effettivamente detto.





vabbè qui la bestemmia è abbastanza palese, vediamo di muoverci a sbatterlo fuori https://t.co/6Gs1NcxhkW — this is auro| baci stellari (@darveyfeels_) October 11, 2026

. Roncaccia si trova insieme ad altri concorrenti quando. La reazione è immediata e, secondo quanto riportato da numerosi utenti,: "Mi sono perso la sigaretta, porco...". È proprio sulla parola successiva che si concentra l'intera polemica., per altri invece avrebbe detto "porco giuda", un'imprecazione colorita ma non blasfema.Il problema fondamentale è la qualità dell'audio. A differenza di altri episodi simili verificatisi in passato all'interno della Casa,, i rumori ambientali del giardino disturbano. Questa incertezza ha alimentato un dibattito che va ben oltre il singolo episodio, toccando temi più ampi come l'equità del regolamento e l'eventuale disparità di trattamento tra i concorrenti.

Il caso di Simone Annicchiarico rappresenta il fulcro attorno al quale ruota l'intera protesta del web. Il 24 settembre, a pochi giorni dall'inizio del reality, Annicchiarico è stato squalificato con effetto immediato dopo aver pronunciato un'espressione blasfema mentre si trovava in cucina con un altro inquilino. In quel caso non ci sono stati dubbi: l'audio era nitido, i microfoni della diretta hanno captato la bestemmia in modo inequivocabile e persino il conduttore si è portato le mani al volto in segno di sorpresa e disagio.





Il Grande Fratello ha deciso che Simone Annicchiarico deve abbandonare la Casa. #GFVIP — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 24, 2026

La produzione ha applicato il regolamento alla lettera, costringendo. Il 28 settembre è arrivata la conferma definitiva: nonostante le scuse pubbliche e la richiesta di poter rientrare, parlando di un "blackout" spontaneo, la decisione è rimasta invariata. Nel comunicato letto da Ilary Blasi in diretta si precisava che "ci sono delle regole e dei precedenti che non ammettono eccezioni" e chea gran voce dagli utenti che. La tesi sollevata dal web è cristallina: se il regolamento del GF Vip non ammette eccezioni sulla blasfemia, e se per Simone la tolleranza è stata zero,e un trattamento di favore. I commenti sui social sono migliaia, molti accompagnati dall'hashtag che chiede parità di trattamento.

Tuttavia, i due episodi presentano differenze sostanziali che non possono essere ignorate. Nel caso di Annicchiarico l'evidenza era schiacciante: audio nitido, contesto chiaro, nessun margine di dubbio. Per Roncaccia la situazione è diversa: l'audio circolato sui social non permette di stabilire con assoluta certezza quale parola abbia pronunciato. Questa ambiguità pone la produzione di fronte a un dilemma complesso: applicare una squalifica basandosi su un'interpretazione potenzialmente errata, o attendere di avere prove inconfutabili prima di prendere una decisione così drastica.



