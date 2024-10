Gli Anelli del Potere: l'interprete di Celebrimbor racconta come ha imparato il Linguaggio nero per una scena della stagione 2

Pubblicazione: 01 ottobre alle 11:52

In un'intervista con Gamesradar, Charles Edwards, interprete di Celebrimbor nella serie Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere, ha raccontato il suo lavoro per imparare le lingue di finzione inventate da J.R.R. Tolkien. Nel secondo episodio della stagione 2 dello show, ora in onda su Prime Video, il suo personaggio ricorre infatti al Linguaggio nero, per il quale si è fatto aiutare da Leith McPherson, dialect coach (insegnante di dizione) che aveva già lavorato con il cast della trilogia de Lo Hobbit di Peter Jackson (leggi la nostra intervista). Ecco quanto dichiarato:

Lei è molto esperta, ma sapevamo cosa avrei detto, ovvero La Poesia dell'Anello, essenzialmente nel Linguaggio nero, e ho dovuto impararla a memoria. Ho pronunciato le parole e lei mi ha fatto un'audioguida su come dovevano suonare e ho imparato il discorso come un pappagallo in cucina, [camminando] su e giù finché non ce l'ho fatta. È stato il mio primo giorno di riprese, in realtà, di questa stagione. Linguaggio nero e imbragatura.

[Imparare il linguaggio] mi ha ispirato moltissimo. Quando ho ottenuto questo ruolo, non avevo mai sentito parlare di Celebrimbor. Da bambino ero un grande fan del Signore degli Anelli e ne ero ossessionato. Ma non sapevo chi fosse il personaggio.

Un lavoro fondamentale per portare sullo schermo il personaggio:

