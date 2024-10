Gli Anelli del Potere 2, Sauron contro Galadriel e il ritorno di Halbrand: "È diverso. Un ricordo ideale di ciò che era"

Pubblicazione: 09 ottobre alle 11:00

Anche se la battaglia tra Galadriel e Sauron era stata preannunciata dai trailer, abbiamo dovuto tutti attendere l’ultima parte del gran finale della seconda stagione di Gli Anelli del Potere 2 per poterci gustare la scena.

Il combattimento tra i due, separati alla fine della prima stagione una volta rivelata la vera identità di Halbrand, non é solo fisico ma anche molto intimo e mentale. Quello che vediamo, infatti, è un continuo tentativo di manipolazione da parte di Annatar per cercare di convincere la Dama della Luce non solo a consegnargli i Nove (anelli per gli uomini) ma anche a tornare dalla sua parte.

Questo ha fatto sì che vedessimo Annatar esercitare il suo potere di mutaforma e tornare alla fattezze di Halbrand, il fittizio e perduto re degli uomini con cui Galadriel aveva stretto un forte legame.

Credo di avere girato le scene come Halbrand il lunedì mattina, così da avere l’intero weekend per farmi ricrescere una po’ di peluria… ed é stato patetico! La mia barba è tutta a chiazze e ho fatto in tempo a farmi ricrescere appena il giusto… ma sono comunque dovuti ricorrere al trucco e tingerla! Il cambiamento, però, sembra voluto: perché si tratta sempre di Halbrand, ma é comunque diverso da come lo ricordavamo. Ha i capelli più ricci e pieni di boccoli, ha un aspetto meno rozzo e ispido, e questo gioca a nostro favore: sembra rispecchiare un ricordo ideale di ciò che era Halbrand.

Intervistato da CinemaBlend (Sauron) ha parlato della scena in questione, scherzando su quella che, paradossalmente, è stata una delle sfide più inaspettate che la scena richiedeva: farsi ricrescere la barba.

Vickers si è molto divertito poi anche nella seconda parte del combattimento e nella scena del mutaforma, specialmente perché in quel momento non era lui a dovere girare: quando Annatar prende le fattezze di Celebrimbor e Galadriel, sono entrati in scena Charles Edwards e Morfydd Clark ad interpretare Sauron:

È stato divertentissimo vedere Morfydd e Charles fare la mia imitazione su quelle rocce. Morfydd in particolare, la guardavo divertito e mi chiedevo: “Okay, quindi è così che interpreti la mia performance? È così che mi vedi?".

Dopo averci promesso aggiornamenti a breve per quanto riguarda la terza stagione del Signore degli Anelli - Gli Anelli del Potere, per ora non c'è ancora nessuna conferma ufficiale in merito. Nel frattempo, vi ricordiamo che la seconda stagione é disponibile al completo su Prime Video.