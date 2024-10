Gli Anelli del Potere 2: ecco come sono state rese "visibili" le scene notturne della Battaglia dell’Eregion

Pubblicazione: 01 ottobre alle 14:00

In un’intervista per Collider, Alex Disenhof, direttore della fotografia di alcuni degli episodi degli Anelli del Potere, ha spiegato come sia riuscito nell’impresa di girare le scene notturne della Battaglia dell’Eregion senza perderne la visibilità.

Disenhof ha infatti spiegato come ci debba essere un equilibrio da mantenere tra il rappresentare in modo realistico una scena notturna e il fare in modo che il pubblico possa effettivamente vedere qualcosa, senza chiedersi cosa stia succedendo al buio:

Come direttore della fotografia, penso sempre che una delle frasi più spaventose che posso ritrovarmi a leggere in una sceneggiatura sia “al chiaro di luna”. Perché devi trovare una quadra e un equilibrio tra cosa è reale, cosa può sembrare reale e cosa il pubblico vuole vedere, nel senso pratico del termine, bisogna poter vedere la storia e l’azione sullo schermo. Abbiamo utilizzato sia del fuoco vero che finto, tramite apposite lampade, come fonte di illuminazione primaria per un sacco di scene. Abbiamo comunque creato un ambiente illuminato dal chiaro di luna come potete vedere dalle ombre - non totalmente nere - in alcune scene, ma con un carattere in più.

La Battaglia dell'Eregion é la grande protagonista del settimo episodio di Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, mentre l'ultimo, colossale episodio della seconda stagione sarà disponibile questo giovedì, 3 ottobre, su Prime Video.