Batman Resurrection: in libreria il romanzo sequel del Batman di Tim Burton, ecco la trama e il titolo del secondo libro atteso nel 2025

Pubblicazione: 17 ottobre alle 12:46

In un post su Twitter, John Jackson Miller ha annunciato di essere al lavoro sul romanzo Batman: Revolution, in uscita nell'autunno 2025. L'opera è la seconda parte di un dittico, iniziato con Batman: Resurrection (da pochi giorni sul mercato), che funge da sequel del film di Batman di Tim Burton. Ecco le parole e il post dell'autore:

Batman: Resurrection esce oggi in copertina rigida, audiolibro ed ebook, edito da DelReyBooks, eppure la gente si chiede sempre… cosa farò dopo? Se si tratta di un mistero, avremo bisogno di un detective. Uno con una macchina davvero bella. Dove posso trovarne una, mi chiedo? Oh sì!

Nell'immagine correlata, l'autore mostra Batman: Resurrection e un altro libro al suo fianco, sulla cui copertina appare un punto interrogativo bianco. Allusione alla presenza dell'Enigmista come villain? Miller conclude il suo post con il logo di Batman: Revolution e l'indicazione dell'autunno 2025 come finestra d'uscita.

Joker è morto, ma non è stato dimenticato. Gotham City è stata salvata, ma non è ancora sicura. Di notte, il suo nuovo simbolo di speranza, Batman, continua la sua lotta per proteggere gli innocenti e i deboli. Di giorno, il suo alter ego, Bruce Wayne, si chiede se un giorno ci potrà essere un futuro al di là di quello in cui si aggira sui tetti della città o nei saloni cavernosi del suo maestoso palazzo insieme al sempre devoto Alfred Pennyworth.

Ecco intanto la sinossi di Batman: Resurrection:

Vi ricordiamo che, sul grande schermo, il Crociato di Gotham, interpretato da Robert Pattinson, tornerà in The Batman 2, in arrivo nel 2026. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.