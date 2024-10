Biancaneve, Rachel Zegler chiarisce che la storia d’amore con il Principe ci sarà: “Le mie parole sono state fraintese”

Redattrice per badtaste, illustratrice e concept artist.

Pubblicazione: 04 ottobre alle 16:00

Nell’articolo di Variety a lei dedicato, Rachel Zegler, che interpreterà Biancaneve nell’omonimo adattamento live action per la Disney, ha voluto chiarire alcune sue passate dichiarazioni in cui aveva lasciato intendere che la storia d'amore tra Biancaneve e il Principe fosse così retrograda che nel film non ci sarebbe stata.

Le sue parole , durante la D23 di due anni fa, avevano scatenato i fan e dato il via ad una serie di polemiche riguardo l’atteggiamento dell’attrice, definito sprezzante nei confronti della fiaba originale e del classico d’animazione del 1937.

Zegler ha voluto però mettere in chiaro quanto le sue parole siano state fraintese:

A dire il vero, mi rattristò molto vedere come erano state male interpretate le mie parole, perché quello che volevo dire era che le donne possono fare qualsiasi cosa. Mi dà molto fastidio quando le frasi vengono tolte dal loro contesto o si perde il senso di una battuta. La storia d’amore é parte integrante del film. Molti hanno scritto che noi l’avremmo tolta, ma é sempre stata nostra intenzione inserirla invece. Semplicemente, non era ciò di cui parlavamo quel girono.

Ricordiamo che due anni fa le sue parole (proprio a Variety) in riferimento sia all’opera che alla storia d’amore tra Biancaneve e il Principe furono le seguenti:

Beh, non è più il 1937. Abbiamo semplicemente scritto una Biancaneve che non sarà di certo salvata dal Principe. Non sognerà il “vero amore”, ma sognerà di diventare la leader che sa di potere essere. La leader che il suo compianto padre le ha detto che avrebbe potuto essere se fosse stata coraggiosa, fedele a se stessa, giusta e senza paura. Il film originale è uscito nel 1937… e si vede! Ci si focalizzava molto sulla storia d’amore con… un tizio che praticamente la stalkerava! Strano, inquietante direi. Questa volta le cose non andranno cosi.

Vi ricordiamo che, dopo lo slittamento di circa un anno, Biancaneve sarà in tutte le sale cinematografiche a partire dal 21 marzo 2025. Oltre a Rachel Zegler nei panni della principessa protagonista, Gal Gadot sarà la perfida Regina Cattiva.