Da Oceania 2 a Freakier Friday, il calendario dei prossimi film Disney in uscita fino ad agosto 2025

Pubblicazione: 23 ottobre alle 10:41

I prossimi mesi sono ricchi di novità per i fan del cinema targato Disney, con un calendario fitto di uscite molto attese che spazia tra i vari brand del colosso dell'intrattenimento. Dall'animazione ai film live action Disney, passando per le produzioni Searchlight Pictures e 20th Century Studios, ai blockbuster dei Marvel Studios, il listino della fine del 2024 e della prima metà del 2025 è molto ricco. In particolare, tra i titoli di spicco troviamo sequel tanto attesi come Oceania 2 e nuove rivisitazioni live-action di classici come Biancaneve e Lilo & Stitch.

A partire da novembre 2024, sul grande schermo potremo godere di un mix di avventura, azione e magia. Si inizia con Oceania 2 e si prosegue con Mufasa: il Re Leone, prequel del celebre film d’animazione, per poi arrivare ai grandi blockbuster del 2025 come Captain America: Brave New World e Thunderbolts* dell’universo Marvel. Ma non mancheranno anche proposte più mature e complesse, come il biopic di Bob Dylan A Complete Unknown e il film di Jesse Eisenberg A Real Pain.

Nell'elenco, che vi proponiamo qui sotto con le date d'uscita italiane aggiornate (ma suscettibili di modifiche), non figura ancora Elio, il nuovo film dei Pixar Animation Studios che arriverà negli Stati Uniti il 13 giugno. Solitamente, comunque, i film Pixar arrivano in day-and-date in Italia.

27 novembre 2024 - mercoledì

Walt Disney Animation Studios

Di Dave Derrick Jr.

19 dicembre 2024 - giovedì

Disney

Di Barry Jenkins

23 gennaio 2025 - giovedì

Searchlight Pictutres

Di James Mangold, con Timothée Chalamet, Elle Fanning, Edward Norton, Monica Barbaro

12 febbraio 2025 - mercoledì

Marvel Studios

Di Julius Onah, con Anthony Mackie, Danny Ramirez, Liv Tyler, Giancarlo Esposito, Harrison Ford

A Real Pain

27 febbraio 2025 - giovedì

Searchlight Pictures

Di Jesse Eisenberg, con Jesse Eisenberg, Kieran Culkin, Will Sharpe, Jennifer Grey

20 marzo 2025 - giovedì

Disney

Di Marc Webb, con Rachel Zegler, Gal Gadot

The Amateur

10 aprile 2025 - giovedì

20th Century Studios

Di James Hawes, con Rami Malek, Holt McCallany, Caitriona Balfe, Rachel Brosnahan

30 aprile 2025 - mercoledì

Marvel Studios

Di Jake Schreier, con Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, Wyatt Russell, Olga Kurylenko

Lilo & Stitch

21 maggio 2025 - mercoledì

Disney

Di Dean Fleischer Camp, con Chris Sanders, Maia Kealoha, Sydney Agudong, Zach Galifianakis

Freakier Friday

6 agosto 2025 - mercoledì

Disney

Di Nisha Ganatra, con Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan, Mark Harmon