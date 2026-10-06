È finita": Piera Meloni si confronta con il fidanzato al GF Vip, lui si è tatuato il suo nome

Pubblicazione: 06 ottobre alle 11:19

Ci sono momenti televisivi che restano impressi. La settima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 5 ottobre 2026, ha regalato uno di quei confronti che vanno oltre il semplice intrattenimento: Piera Meloni e il fidanzato Gian Marco, faccia a faccia nella Casa più spiata d'Italia, con un epilogo che nessuno avrebbe voluto vedere ma che molti avevano intuito. Lei in lacrime, lui con un tatuaggio fresco dedicato a lei sulla mano. E una storia d'amore che si spezza in diretta nazionale.





La crisi tra i due covava da settimane.della sua esperienza nel reality condotto da Ilary Blasi, aveva iniziato a manifestareNon in modo esplicito, non con dichiarazioni plateali, ma attraverso quella sottile inquietudine che chi vive in una bolla televisiva h24 non riesce a nascondere., un altro concorrente con cui era nato un feeling evidente. Nulla di scandaloso, almeno apparentemente, ma abbastanza per far scattare l'allarme fuori dalla Casa.Nella puntata di venerdì 2 ottobre,alla fidanzata. Un messaggio che molti avevano interpretato come una rottura definitiva, ma che Piera aveva letto in modo diverso, lasciandolo "a libera interpretazione" come avrebbe poi spiegato. Evidentemente, quella lettera non era bastata. E così, nella puntata successiva,: varcare la Porta Rossa e

Il primo istante è stato un abbraccio, accompagnato dalle scuse di Piera tra le lacrime. Ma subito dopo è arrivato il momento della verità, quello che entrambi rimandavano da giorni. "Speravo che finisse questa storia con la lettera", ha esordito Gian Marco, riferendosi alla speranza che il messaggio della puntata precedente potesse essere sufficiente per chiarire tutto senza bisogno di un confronto pubblico.





. "Hai detto che questa esperienza essendo fidanzata è limitante. Ma non sei l'unica qui dentro ad essere impegnata. Altri stanno vivendo il Grande Fratello con fidanzati, mogli, figli fuori e non hanno mai usato questa frase".: "Quando parlo di limiti mi riferisco al fatto che nei primi giorni per ogni cosa che facevo qui il mio pensiero andava a cosa ne avresti pensato tu. Qui dentro è una bolla, succede di tutto nel tuo cervello".Ma. Ha chiesto sincerità, non promesse di amore eterno. "Tu hai detto che hai dubbi che arrivano da prima che tu entrassi qui. Abbiamo preso casa insieme un mese fa, non un anno fa. Se avevi dei dubbi su di me prima di entrare, allora sai fingere. Perché hai continuato a portare avanti una relazione nonostante avessi dei dubbi?". Una domanda legittima, che mette in luce un elemento cruciale della vicenda:dell'ingresso di Piera nel reality. Stavano ancora sistemando la casa quando lei è entrata nella Casa del Grande Fratello.

E qui arriva il colpo di scena che ha lasciato tutti senza parole. Durante il confronto, Piera si è accorta di un dettaglio: Gian Marco aveva un nuovo tatuaggio sulla mano. Il suo nome, inciso sulla pelle in modo permanente. "L'ho fatto durante una puntata del Grande Fratello Vip", ha spiegato il ragazzo. "Proprio mentre iniziavano a girare le voci tra Piera e Alessandro Roncaccia". Un gesto d'amore estremo, compiuto nel momento esatto in cui la fidanzata stava iniziando a mettere in discussione la loro storia.



