Durante la promozione stampa di, la serie TV Marvel Studios da oggi sucon i primi due episodi, Elizabeth Olsen è potuta tornare a parlare di Con Collider , nello specifico, ha affrontato il tema di come la sceneggiatura della pellicola diretta da Sam Raimi sia cambiata ed evoluta durante la pandemia.

Ecco cos’ha detto Elizabeth Olsen su Doctor Strange 2.

Siamo sempre in costante cambiamento, no? Arrivano sempre delle annotazioni, sono tutti molto disponibili ad ascoltare le nostre opinioni e riflessioni, quindi pure mentre giri è un processo in costante evoluzione. Per Doctor Strange 2 avevamo naturalmente a disposizione una sceneggiatura, ma quando me l’hanno detto, non avevo idea di come sarebbe finito per essere. Sapevo solo che ne avrei fatto parte. E ho scoperto solo quando, durante la pandemia, siamo tornati sul set per finire WandaVision che ho scoperto quello che avrei fatto in Doctor Strange 2. Ma è piacevole saperlo! Fondamentalmente tendi a fidarti della squadra, poi porti la tua esperienza col personaggio e le persone finiscono per apprezzare gil eventuali cambiamenti mano a mano che diventi più coinvolta.

Oggi hanno debuttato online i primi due episodi di WandaVision, la prima serie tv dei Marvel Studios, che ha il compito di dare il via alla Fase Quattro. A questo link potete trovare la nostra recensione, in questa pagina il resoconto del nostro incontro con il cast mentre grazie alla nostra schedapotete restare informati e informate su tutto quello che c’è da sapere sullo show disponibile in esclusiva su Disney+.

ntitolato Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il sequel del film di Scott Derrickson è stato annunciato a luglio 2019 durante il lungo panel al Comic-Con di San Diego e sarebbe dovuto arrivare al cinema il 5 novembre 2021 prima di essere rimandato al 25 marzo 2022.

Le riprese si terranno anche in Norvegia oltre che ai Longcross Studios di Londra. Il film è diretto da Sam Raimi e dovrebbe essere il primo cinecomic dell’UCM a tinte horror: “Sarà il primo cinecomic terrificante dell’Universo Cinematografico Marvel”, aveva promesso Scott Derrickson, che però a gennaio 2020 ha lasciato il film per divergenze creative.

Il film vede il ritorno di Benedict Cumberbatch nei panni del protagonista e di Elizabeth Olsen in quelli di Wanda Maximoff, oltre che di Chiwetel Ejiofor come Mordo, Benedict Wong come Wong e Rachel McAdams come Christine Palmer. È stato anche confermato l’ingresso nel cast di Xochitl Gomez, che interpreterà nientemeno che America Chavez.

America Chavez è una supereroina comparsa nei fumetti Marvel nel 2011 e creata da Joe Casey e Nick Dragotta. Chavez è il secondo personaggio a utilizzare il nome di Miss America, dopo Madeline Joyce. È inoltre il primo personaggio latino-americano appartenente alla comunità LGBTQ protagonista di una serie a fumetti.