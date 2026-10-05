Grande Fratello Vip, verdetto del 5 ottobre: ecco chi è il meno votato e finisce a rischio eliminazione
Verdetto del televoto al Grande Fratello Vip: Moreno è il concorrente meno votato dal pubblico e diventa candidato alla prossima eliminazione.
Il pubblico del Grande Fratello Vip ha emesso il suo verdetto e per Moreno Morello la serata di lunedì 5 ottobre si è complicata improvvisamente. Il concorrente è risultato infatti il meno votato al televoto e diventa così il secondo candidato ufficiale alla prossima eliminazione. A giocarsi il verdetto erano Federica Morello, Guendalina Tavassi, Marina La Rosa e Moreno Morello, finiti al televoto dopo le nomination della puntata di venerdì 2 ottobre.
Ad attenderlo c'è infatti Giancarlo Danto, primo candidato all'eliminazione. Danto era finito a rischio già nella puntata precedente, quando aveva perso il televoto che lo vedeva contrapposto ad Alex Belli, Marina La Rosa e Alessandro Varsi. In quell'occasione Marina e Alex erano stati i primi a salvarsi, seguiti da Varsi, lasciando Danto come concorrente meno votato dal pubblico.
Il televoto del 5 ottobre arrivava inoltre dopo giorni particolarmente movimentati per Moreno. Proprio il suo rapporto con Guendalina Tavassi era diventato uno dei temi centrali della puntata: Moreno l'aveva accusata di aver cercato di pilotare le nomination e di aver fatto insinuazioni sul suo legame con Federica Morello, mentre nella precedente tornata di nomination aveva scelto proprio Guendalina, sostenendo che tendesse a voler avere sempre ragione.
Per Moreno, dunque, non è ancora arrivato il momento di abbandonare la Casa, ma da questa sera il margine d'errore si è ridotto drasticamente. Il concorrente raggiunge Danto tra i candidati alla prossima eliminazione, in programma venerdì 9 ottobre, e dovrà attendere i prossimi sviluppi per scoprire chi saranno gli altri Vip chiamati a giocarsi la permanenza nel reality. Una cosa, però, è già certa: dopo il verdetto del pubblico, la sua corsa al Grande Fratello Vip è ufficialmente entrata nella zona più pericolosa.
Nelle ultime ore, intanto, nella Casa c'è stato spazio anche per un momento decisamente più intimo. Alessandro Roncaccia si è infatti aperto con Piera Meloni parlando del rapporto speciale con sua madre, che ha definito senza esitazioni “tutta la mia vita”, spiegando quanto sia stata fondamentale per la persona che è diventato.