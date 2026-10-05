Grande Fratello Vip, verdetto del 5 ottobre: ecco chi è il meno votato e finisce a rischio eliminazione

Pubblicazione: 06 ottobre alle 00:54

Il pubblico del Grande Fratello Vip ha emesso il suo verdetto e per Moreno Morello la serata di lunedì 5 ottobre si è complicata improvvisamente. Il concorrente è risultato infatti il meno votato al televoto e diventa così il secondo candidato ufficiale alla prossima eliminazione. A giocarsi il verdetto erano Federica Morello, Guendalina Tavassi, Marina La Rosa e Moreno Morello, finiti al televoto dopo le nomination della puntata di venerdì 2 ottobre.

Questa volta, però, il pubblico non era chiamato a: la domanda era “Chi vuoi salvare?” e chi avrebbe ottenuto meno preferenze sarebbe finito automaticamente a. Il verdetto è arrivato nel corso della settima puntata del, con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinioniste. A, che non deve quindi lasciare immediatamente la Casa, ma vede ora il suo percorso al Grande Fratello Vip diventare decisamente più complicato.

Ad attenderlo c'è infatti Giancarlo Danto, primo candidato all'eliminazione. Danto era finito a rischio già nella puntata precedente, quando aveva perso il televoto che lo vedeva contrapposto ad Alex Belli, Marina La Rosa e Alessandro Varsi. In quell'occasione Marina e Alex erano stati i primi a salvarsi, seguiti da Varsi, lasciando Danto come concorrente meno votato dal pubblico.

Il vip meno votato dal pubblico e il candidato alla prossima eliminazione è... Moreno! #GFVIP https://t.co/ttucn7JklO — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 5, 2026

Il televoto del 5 ottobre arrivava inoltre dopo giorni particolarmente movimentati per Moreno. Proprio il suo rapporto con Guendalina Tavassi era diventato uno dei temi centrali della puntata: Moreno l'aveva accusata di aver cercato di pilotare le nomination e di aver fatto insinuazioni sul suo legame con Federica Morello, mentre nella precedente tornata di nomination aveva scelto proprio Guendalina, sostenendo che tendesse a voler avere sempre ragione.

La candidatura dinon rappresenta neppure un risultato completamente inatteso, visto che nei sondaggi online pubblicati nelle ore precedenti alla diretta, era proprio lui a occupare, staccato da. Si trattava naturalmente soltanto di rilevazioni non ufficiali, ma il verdetto del pubblico ha finito per confermare la tendenza emersa alla vigilia.

Per Moreno, dunque, non è ancora arrivato il momento di abbandonare la Casa, ma da questa sera il margine d'errore si è ridotto drasticamente. Il concorrente raggiunge Danto tra i candidati alla prossima eliminazione, in programma venerdì 9 ottobre, e dovrà attendere i prossimi sviluppi per scoprire chi saranno gli altri Vip chiamati a giocarsi la permanenza nel reality. Una cosa, però, è già certa: dopo il verdetto del pubblico, la sua corsa al Grande Fratello Vip è ufficialmente entrata nella zona più pericolosa.

Nelle ultime ore, intanto, nella Casa c'è stato spazio anche per un momento decisamente più intimo. Alessandro Roncaccia si è infatti aperto con Piera Meloni parlando del rapporto speciale con sua madre, che ha definito senza esitazioni “tutta la mia vita”, spiegando quanto sia stata fondamentale per la persona che è diventato.