Il robot selvaggio batte Joker 2 e vince il weekend in Italia

Pubblicazione: 14 ottobre alle 09:16

Dopo due weekend di anteprime, Il robot selvaggio è uscito finalmente in tutti i cinema italiani e ha conquistato il weekend battendo Joker: Folie à Deux. Il film d'animazione conferma il successo dei prodotti family nel nostro paese e incassa 1.3 milioni di euro, che vanno a sommarsi agli incassi delle anteprime sfiorando gli 1.7 milioni complessivi.

Scende al secondo posto, che anche nel nostro paese registra un calo notevole (-70%, comunque inferiore a quello americano ). Il film di Todd Phillips incassa altri 1.2 milioni di euro e sale così a 6.7 milioni di euro. In proporzione, continua a essere un buon risultato rispetto ai dati internazionali, ma a questo punto è difficile pensare che possa superare i 10 milioni di euro complessivi.

Debutta al terzo posto Iddu, che dopo il lancio veneziano incassa 834 mila euro ottenendo una buona media per sala. Al quarto posto tiene ancora molto bene Vermiglio, che al suo quarto weekend incassa altri 343 mila euro, salendo a 1.7 milioni di euro e puntando ai 2 milioni complessivi.

Chiude la top-five ancora, che incassa 156 mila euro e sale a 17.3 milioni di euro.

Tra le altre nuove uscite in top-ten troviamo solo My Hero Academia: You’re Next, al sesto posto con 148.681 euro.

Incassi Italia weekend 10-13 ottobre 2024