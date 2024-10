Il robot selvaggio cresce e vince il weekend in Italia, buon esordio per Smile 2 e Megalopolis

Pubblicazione: 21 ottobre alle 09:40

Nonostante diverse nuove uscite, è ancora Il robot selvaggio a guidare la classifica italiana del weekend, a dimostrazione che da un lato continua il momento felice dei film per famiglie nei nostri cinema, dall'altro continuano le difficoltà autunnali al nostro botteghino, visto che gli incassi complessivi sono in calo rispetto a un anno fa (6 milioni in quattro giorni contro 7).

Il film DreamWorks Animation cresce addirittura rispetto all'esordio, incassando 1.6 milioni di euro (+19% rispetto a una settimana fa) e un totale di ben 3.5 milioni di euro: in attesa dei film per famiglie di novembre,potrebbe avere delle gambe molto lunghe.

Seconda posizione per Smile 2, che apre bene con quasi 1.2 milioni di euro e una media vicina ai 4000 euro per sala. Il primo film, uscito nel 2022, debuttò con soli 355 mila euro ma crebbe moltissimo chiudendo la sua corsa a 2.1 milioni di euro. Questo sequel mostra già un comportamento diverso, ma la partenza è più che incoraggiante come negli Stati Uniti.

Apre al terzo posto, che incassa 607 mila euro (che aggiungendo le anteprime salgono a 718 mila euro). Non si tratta di un esordio da blockbuster, ma in proporzione si tratta di un risultato migliore di molti territori internazionali, frutto senza dubbio dell'importante lancio promozionale ( inclusa la visita italiana di Coppola ).

Al quarto posto tiene bene Iddu, che incassa altri 572 mila euro e sale a 1.6 milioni di euro. Chiude la top-five Joker - Folie à Deux, che frena ancora e incassa 506 mila euro, salendo così a 7.4 milioni di euro: è da escludere che chiuda a dieci milioni, a questo punto difficilmente arriverà a nove.

Sesto posto per Vermiglio, che supera i 2 milioni complessivi, mentre al settimo e ottavo posto troviamo gli altri due esordi in top-ten: L'amore e altre seghe mentali (194 mila euro) e The Apprentice (162 mila euro), dati deludenti in entrambi i casi.

Da notare in chiusura di top-ten All We Imagine as Light - Amore a Bumbai, che cresce moltissimo rispetto a una settimana fa e incassa altri 84 mila euro, salendo a 161 mila euro complessivi.

Incassi Italia weekend 17-20 ottobre 2024

Il robot selvaggio: incasso weekend 1.614.701 euro, totale 3.577.234 euro Smile 2: incasso weekend 1.184.135 euro, totale 1.184.135 euro Megalopolis: incasso weekend 607.963 euro, totale 718.385 euro Iddu: incasso weekend 572.569 euro, totale 1.651.140 euro Joker – Folie à Deux: incasso weekend 506.821 euro, totale 7.464.235 euro Vermiglio: incasso weekend 219.324 euro, totale 2.031.669 euro L’amore e altre seghe mentali: incasso weekend 194.816 euro, totale 194.816 euro The Apprentice – Alle origini di Trump: incasso weekend 162.900 euro, totale 167.259 euro Cattivissimo me 4: incasso weekend 153.408 euro, totale 17.549.672 euro All We Imagine As Light – Amore a Mumbai: incasso weekend 84.962 euro, totale 161.046 euro