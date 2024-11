Knives Out 3, Daniel Craig spera che il film Netflix possa rimanere nelle sale a lungo: "La gente vuole vederlo al cinema"

Pubblicazione: 05 novembre alle 10:05

Nel novembre 2022, Knives Out 2 uscì nelle sale statunitensi per una settimana soltanto, per poi approdare su Netflix il mese successivo.

Speriamo che Netflix lo faccia uscire per un po' di tempo e che la gente possa vederlo. Le persone con cui parlo - che sono fan, immagino - vogliono solo prendere le loro famiglie e andare a vederlo al cinema. È l'unica cosa che vogliono fare. Speriamo di poter offrire loro questa esperienza.

Si trattò della più grande distribuzione nel circuito cinematografico per un prodotto dello streamer, ma comunque molto breve, alla luce dell'appeal commerciale dell'operazione. Mentre il capitolo, dal sottotitolo Wake Up Dead Man, è in post-produzione, arriva l'appello del suo attore protagonista,, affinché a quest'ultimo sia riservato un destino diverso. In un'intervista con Variety , l'interprete di Benoit Blanc ha concordato sul fatto che il film debba stare più a lungo al cinema, aggiungendo:

Non sono chiari al momento i piani dello streamer per Knives Out 3. La chiusura di Netflix alle sale è del resto una questione che sta tenendo banco in questo periodo. Se il CEO dell'azienda è tornato recentemente a difendere questa politica , che ha portato un'importante cineasta a rivolgersi altrove , sembra che un passo indietro sarà compiuto per un altro importante progetto.

Knives Out 3 vedrà il ritorno come regista e sceneggiatore di Rian Johnson e potrà contare sul consueto cast all-star, che questa volta è composto, oltre che da Craig, da Josh O’Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack e Thomas Haden Church. Trovate tutte le altre informazioni nella nostra scheda.