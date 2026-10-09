"Mi accoppio con chi voglio" Marina La Rosa attacca Moreno Morello al GF Vip, tensione altissima nella Casa

Pubblicazione: 09 ottobre alle 12:11

La casa del Grande Fratello Vip si trasforma nuovamente in un ring. Dopo lo scontro con Guendalina Tavassi, Moreno Morello si ritrova faccia a faccia con Marina La Rosa, e stavolta l'ex protagonista del primo storico Grande Fratello non usa mezze misure. Il confronto tra i due gieffini ha regalato momenti di alta tensione, con la veterana del reality che ha letteralmente demolito l'approccio dell'inviato di Striscia la Notizia.





Tutto nasce da un gioco assegnato dalla redazione a. La cantante dovevache, secondo lei, rischia più di tutti l'eliminazione., con una motivazione che ha fatto discutere: secondo Giulia, l'inviato. Una valutazione che ha scatenato una reazione a catena., tuttavia,. A questo punto, chiedendo se avesse davvero pronunciato quella frase molto grave nei confronti della gieffina. Il clima a tavola si è fatto elettrico, con gli altri inquilini testimoni silenziosi di uno scontro che prometteva di non risolversi facilmente.

Dopo la discussione collettiva, Marina e Moreno si sono ritrovati insieme in giardino. E qui la "gatta" del primo Grande Fratello ha mostrato tutta la sua esperienza nel gioco. Con un tono tra il materno e il sarcastico, Marina ha affrontato l'inviato senza filtri: "Sei entrato molto equilibrato, invece stai perdendo lucidità. Questo è un gioco Moreno, esci dal tuo ruolo di inchiesta. Non farne una questione di vita o di morte, di salvezza del mondo".





marina stasera ha finalmente detto start work contro moreno schifello #GFVIP #gattamorters https://t.co/tvwNIzvVlD — pop démodé (@popscuorn) October 7, 2026

: "Tu ti poni in questo modo, come se dovessi salvare l'universo, anche meno. Hai sbagliato indirizzo".. L'inviato ha ribattuto ammettendo di aver capito subito quali sono i personaggi falsi al GF Vip. Abituato a smascherare le persone nel suo lavoro giornalistico, ha dichiarato che continuerà a farlo anche dentro la casa. Poi ha accusato Marina di essere una brava giocatrice, mentre lei ascoltava le sue parole trovando sempre qualcosa da replicare.

Ma Marina non si è lasciata intimorire e ha risposto: "Io ieri parlavo di te di un fatto, non era un giudizio su di me. Tu adesso stai avendo un giudizio su di me, a me non interessa quello che pensi. Abbiamo ancora poco tempo, perché purtroppo domani sera si deciderà il tuo destino. Io lo conosco questo gioco, se vuoi spiegarmelo, spiegamelo. Io non sono venuta per vincere. Qui non c'è il truffatore nel senso che intendi tu". Una dichiarazione che rivela un approccio maturo al reality, lontano dall'ossessione per la vittoria a tutti i costi e più concentrato sull'esperienza umana e televisiva.



Il pubblico sembra aver scelto da che parte stare. I social si sono scatenati dopo lo scontro, con molti utenti che hanno apprezzato la schiettezza di Marina e criticato l'approccio eccessivamente serioso di Morello. Questa sera, con ogni probabilità, sarà Moreno Morello a lasciare la casa del Grande Fratello Vip. Una parabola discendente rapida per chi era entrato con grande equilibrio e si è progressivamente irrigidito in un ruolo che il pubblico non ha gradito. Marina, invece, continua il suo percorso nella casa più spiata d'Italia, confermando che a distanza di ventisei anni dal primo Grande Fratello ha ancora molto da insegnare ai nuovi arrivati tra baci con Alex Belli e duelli verbali vinti.