Quanto guadagnano i concorrenti del Grande Fratello Vip? Le cifre dei cachet riservano parecchie sorprese

Pubblicazione: 08 ottobre alle 08:30

Entrare nella Casa del Grande Fratello Vip significa vivere per settimane sotto gli occhi delle telecamere, ma anche firmare un contratto che può valere cifre molto diverse a seconda del nome del concorrente. E con l'edizione 2026 ormai entrata nel vivo, iniziano a circolare le prime indiscrezioni sui cachet dei protagonisti, con una differenza enorme tra i volti meno conosciuti e i personaggi di punta.

Una premessa, però, è fondamentale:non rende pubblicie le cifre emerse in queste ore non sono state confermate ufficialmente. Si tratta quindi di indiscrezioni e stime, alle quali si aggiungono. Tra i casi più sorprendenti ci sarebbe quello di, la cui esperienza nella Casa si è conclusa molto prima del previsto dopo la squalifica, visto che secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, il figlio di Walter Chiari e Alida Chelli avrebbe concordato

La particolarità sarebbe proprio nella formula dell'accordo: la cifra, secondo questa ricostruzione, non sarebbe stata legata al numero di settimane trascorse nella Casa. La sua uscita anticipata, dunque, non avrebbe necessariamente cancellato il compenso concordato prima dell'ingresso. Anche in questo caso, tuttavia, non esiste una conferma ufficiale sul contratto firmato dal concorrente.

Simone Annichiarico al Grande Fratello Vip, fonte: Mediaset

Simone non sarebbe comunque l'unico ad aver strappato condizioni particolarmente vantaggiose, dato che tra i nomi che avrebbero ottenuto i cachet più importanti figurerebbero Valeria Marini, Marina La Rosa e Carmen Di Pietro, tre concorrenti con una lunga esperienza televisiva e una notorietà decisamente superiore rispetto a quella di alcuni compagni d'avventura. Per altri protagonisti del GF Vip 2026 il meccanismo sarebbe invece più tradizionale, con i compensi che partirebbero da cifre decisamente più contenute per i personaggi meno conosciuti, per poi crescere rapidamente in base alla popolarità, alla capacità di attirare pubblico e alla forza contrattuale del singolo concorrente.

“Il pagamento era a cadenza settimanale, ogni sette giorni scatta un pagamento, la cui somma dipende dal personaggio chiaramente. Devo essere onesta, io personalmente non ho preso moltissimo, in quanto personaggio non conosciuto. I pagamenti partono da circa 1.000 euro a settimana” - Micol Incorvaia.

A spiegare in passato come funzionano i pagamenti era stata, ex protagonista del Grande Fratello Vip. Secondo il suo racconto,e la cifra cambiava da concorrente a concorrente. Per i personaggi meno conosciuti si poteva partire da, mentre per i nomi più importanti le somme potevano diventare molto più elevate.

Per alcuni protagonisti dell'edizione attuale le indiscrezioni parlano infatti di cifre comprese tra i 10mila e i 20mila euro a settimana. È la fascia nella quale sarebbero stati collocati nomi televisivamente più forti come Andreas Muller e Guendalina Tavassi, anche se pure in questo caso i diretti interessati e Mediaset non hanno confermato le somme.

Ilary Blasi al Grande Fratello Vip, fonte: Mediaset

Il sistema, inoltre, potrebbe non essere identico per tutti, visto che nel corso delle varie edizioni si è parlato sia di compensi settimanali legati alla permanenza, sia di somme concordate al momento dell'ingresso alle quali aggiungere successivamente un pagamento per ogni settimana trascorsa nella Casa. È quindi impossibile applicare una formula unica all'intero cast. Ed è proprio la durata dell'esperienza a poter trasformare il Grande Fratello Vip in un affare particolarmente redditizio.

Un concorrente con un cachet dache riuscisse a rimanere nellaarriverebbe, almeno teoricamente, a superare, senza considerare eventuali accordi differenti, bonus o opportunità lavorative successive. C'è poi, separato dai cachet accumulati durante il programma e, per, viene indicato un premio da, con metà della somma destinata in beneficenza. Perpiù pagati, quindi, arrivare fino alla vittoria potrebbe non rappresentare nemmeno la parte economicamente più importante dell'intera esperienza.

È questo forse il dettaglio più curioso dietro le cifre che stanno circolando: nella stessa Casa possono convivere concorrenti pagati poche migliaia di euro e altri con accordi potenzialmente da decine o persino centinaia di migliaia di euro. Tutti partecipano allo stesso reality, ma quando si parla di cachet il Grande Fratello Vip sembra avere classifiche molto diverse da quelle decise dal televoto. E proprio tra i concorrenti più discussi di questi giorni c'è Guendalina Tavassi, protagonista di un durissimo scontro con Moreno Morello che ha lasciato strascichi anche dopo la diretta.