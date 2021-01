Che Chris Pratt sia stato coinvolto inè cosa nota da qualche tempo, ma ora è lo stesso attore a dare la conferma durante una diretta streaming assieme a Tom Holland.

In occasione di una chiaccherata Instagram per beneficenza tra le due star Marvel, Pratt e Holland hanno parlato dei loro progetti, e l’interprete di Star Lord ha svelato che la settimana prossima partirà per l’Australia per le riprese del cinecomic di Taika Waititi:

“Hai appena confermato che parteciperai a Thor?”, ha chiesto Holland. “Sì. Non dovrei dirlo?”, ha risposto Pratt. “È assurdo! Pensavo che nessuno lo sapesse!”, ha replicato Holland. “No, no, lo sapevano. Penso che si sappia.”

La notizia è stata diffusa da Variety a novembre, anche se la Marvel non aveva ancora confermato nulla. Già da tempo si parlava della presenza di membri di Guardiani della Galassia nel cinecomic, non è da escludere il ritorno per esempio di Karen Gillan o Dave Bautista.

Chi invece ha confermato che non sarà nel film è Rachel House, che in Thor: Ragnarok interpretava il braccio destro di Grandmaster, Topaz. L’attrice neozelandese, comparsa in quasi tutti i progetti di Taika Waititi lo ha detto a The Movie Dweeb: “Penso che sia andata. Sono quasi certa che non rivedremo Topaz, sono sicura al 99.9% che non sarò nel prossimo Thor.”

Le riprese di Thor: Ragnarok inizieranno a gennaio in Australia, per la regia di Taika Waititi. La sceneggiatura è a cura sua e di Jennifer Kaytin Robinson. Waititi tornerà anche a doppiare il guerriero Korg. Nel cast Chris Hemsworth (Thor), Tessa Thompson (che alla fine di Avengers: Endgame regna su Asgard), Natalie Portman (Jane Foster, nello specifico nella nuova incarnazione di… la potente Thor), Christian Bale (Gorr, il macellatore di dei), Jaimie Alexander (Lady Sif).

Il film verrà girato utilizzando la tecnologia Stagecraft inaugurata con The Mandalorian. La pellicola è stata annunciata nel 2019 al Comic-Con di San Diego al panel dei Marvel Studios in Sala H, assieme a tutta la Fase 4, ed è il prossimo film del franchise diretto nuovamente da Taika Waititi.

L’uscita di Thor: Love and Thunder è prevista per il 6 maggio 2022.