Valeria Marini si vede grassa al GF Vip, Alex Belli la rassicura e Selvaggia Lucarelli si scatena: il video è virale

Pubblicazione: 12 ottobre alle 08:15

Al Grande Fratello Vip basta davvero poco per trasformare una conversazione apparentemente innocua in un momento destinato a conquistare i social. Questa volta i protagonisti sono Valeria Marini e Alex Belli, finiti al centro di un video diventato virale per uno scambio di battute tanto spontaneo quanto esilarante, dove tutto è nato da una riflessione della showgirl sul proprio aspetto fisico, ma a rendere la scena irresistibile è stata soprattutto la risposta dell'attore, che ha cercato di rassicurarla senza immaginare di ritrovarsi protagonista di un piccolo tormentone.

E a commentare il siparietto è arrivata persino, con una battuta che ha aggiunto ulteriore ironia alla vicenda. L'episodio si è verificato nella, durante un momento di tranquillità tra i concorrenti. Seduta a tavola, davanti a un piatto di insalata,ha ripensato a una delle sue recenti esibizioni, confessando addi essere rimasta piuttosto colpita. La percezione che aveva avuto di sé durante la performance, infatti, era molto diversa da quella provata guardandosi successivamente in televisione.

“Ma io mentre facevo il balletto mi vedevo bella, magra… ho rivisto qua ero una cicciona, sembravo grassa”, ha raccontato la showgirl, esprimendo tutta la propria insoddisfazione per come si era vista sullo schermo. Una considerazione che ha spinto immediatamente Alex Belli a intervenire. L'attore, senza mostrare particolari esitazioni, ha cercato di tranquillizzare la coinquilina, assicurandole che la sua impressione non corrispondeva alla realtà: “No, non sembravi grassa”. La risposta, però, non è bastata a convincere Valeria Marini. Anzi, la showgirl ha subito rilanciato con una domanda che ha trasformato il confronto in un siparietto comico: “Mi dai ragione come agli scemi?”.

valeria marini: “mentre facevo il balletto, mi vedevo bella! ho rivisto qua… una cicciona… sembravo grassa? ma mi dai ragione come agli scemi?” https://t.co/iExgFxOw2O — gfvip out of context (@oocGFVIP) October 10, 2026

Belli, rimasto fedele alla propria versione, ha negato ancora una volta, ribadendo di non essere affatto d'accordo con il giudizio negativo espresso dalla concorrente. Un botta e risposta breve, ma sufficiente a catturare l'attenzione del pubblico, soprattutto per il contrasto tra l'insistenza di Valeria e la pazienza con cui Alex ha cercato di rassicurarla. Il filmato ha iniziato rapidamente a circolare su X, dove diversi utenti hanno commentato la scena, divertiti dalla spontaneità dei due protagonisti. C'è chi ha sottolineato la capacità di Valeria Marini di regalare momenti memorabili anche nelle situazioni più quotidiane e chi, invece, ha trovato particolarmente divertente il modo in cui Alex Belli si è ritrovato a gestire una conversazione dalla quale sembrava impossibile uscire con una risposta capace di soddisfare completamente la sua interlocutrice.

Valeria Marini, fonte: YouTube

Ma il video non è passato inosservato nemmeno a, opinionista di questa edizione delinsieme a. La giornalista ha condiviso la clip sui social, accompagnandola con una frase che ha immediatamente attirato l'attenzione: “Alex Belli è il fidanzato di tutte noi”. Una battuta che riassume perfettamente il tono del siparietto, con Lucarelli che ha di fatto ironizzato su una situazione nella quale molte persone possono riconoscersi: quella diquando lei esprime qualche insicurezza sul proprio aspetto, salvo poi ritrovarsi a dover dimostrare di essere davvero sincero.

Il commento dell'opinionista ha contribuito a dare ancora maggiore visibilità alla scena, trasformando una semplice conversazione tra coinquilini in uno dei momenti più condivisi delle ultime ore. Per Valeria Marini, del resto, questa non è la prima occasione in cui una sua esibizione o una sua battuta finisce al centro dell'attenzione. Soltanto pochi giorni fa, la showgirl aveva fatto parlare di sé con la performance sulle note di “Money, Money”, diventata un tormentone tra gli spettatori del reality. Nella puntata del 9 ottobre, inoltre, è tornata a esibirsi con una coreografia preparata insieme a Francesca Manzini, questa volta sulle note di “Waka Waka”.

Il percorso della concorrente nella Casa, tuttavia, non è stato caratterizzato soltanto da momenti leggeri. Nei giorni precedenti Valeria aveva attraversato anche una fase particolarmente difficile, arrivando a manifestare la volontà di abbandonare il programma dopo essersi sentita esclusa dalla festa organizzata per il compleanno di Giacomo Gallani. Un episodio che aveva acceso nuove tensioni tra i concorrenti e che era stato affrontato anche durante la diretta del 5 ottobre. Proprio per questo, il siparietto con Alex Belli mostra un lato completamente diverso della convivenza nella Casa. Lontano dalle nomination, dalle discussioni e dalle strategie, i due hanno regalato al pubblico un momento di leggerezza, nel quale la spontaneità ha avuto la meglio su qualsiasi dinamica di gioco.