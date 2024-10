Wicked, Cynthia Erivo ammette: "Avrei dovuto chiamare i miei amici" piuttosto che sfogarsi sui social per il fan poster "offensivo"

Pubblicazione: 31 ottobre alle 13:00

Qualche settimana fa, alcuni fan di Wicked avevano modificato il nuovo poster del film condiviso dalla Universal per farlo sembrare più vicino a quello della versione teatrale, finendo per coprire la faccia dell'attrice co-protagonista Cynthia Erivo. Quest'ultima non aveva affatto apprezzato la mossa, parlandone su Instagram come della "cosa più assurda e più offensiva che abbia mai visto" (qui la sua dichiarazione completa). Tornando ora sulla questione ai microfoni di ET, ammette:

Sono molto protettiva nei confronti del ruolo. Ne sono appassionata e so che i fan lo sono e penso che [il post] sia stato solo un momento di umanità per proteggere la piccola Elphaba. Probabilmente avrei dovuto chiamare i miei amici, ma va bene così.

Wicked sarà nelle sale italiane a partire dal 24 novembre: trovate tutte le informazioni nella nostra scheda. L'arrivo al cinema della seconda parte è previsto per novembre 2025.