È da diverso tempo che non abbiamo aggiornamenti a proposito di un nuovo film di, la leggendaria pellicola diuscita nel 1981.

Due anni fa, durante gli impegni stampa per L’uomo invisibile, ne aveva parlato Leigh Whannell, ingaggiato dalla 20th Century Fox con il compito di realizzare la sceneggiatura del film, ma senza fornire aggiornamenti decisi.

Comicbook ha così colto la palla al balzo durante una recente intervista con John Carpenter in persona per chiedergli della possibilità di un sequel con Kurt Russell:

No, non ne abbiamo discusso. So che ci sono alcune persone della 20th Century Fox che stanno lavorando a un reboot con un altro regista, ma non so chi sia, forse voi sì.

Sulla possibilità di scendere in campo con il reboot in questione ha poi ammesso:

Sì, a patto che ci sia un compenso, assolutamente.

Come noto, John Carpenter non dirige un film dal 2010, dai tempi in cui è uscito The Ward, ma è comunque molto attivo dal punto di vista della produzione di film come i nuovi Halloween, che sono sequel diretti del suo film uscito nel 1978 e di cui ha anche curato la colonna sonora.