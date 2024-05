Nel 2028 l’Academy compirà 100 anni: una ricorrenza importantissima non solo per Hollywood, ma per tutto il cinema mondiale. E proprio per sottolineare la portata globale di questo evento, oggi a Roma si è svolta la conferenza di annuncio di Academy 100, una campagna internazionale da 500 milioni di dollari attraverso sponsor e contributi da tutto il mondo per ampliare lo spettro di quello che l’Academy fa.

Presenti nella capitale il CEO Bill Kramer e la presidente Janet Yang, assieme a Jacqueline Stewart, presidente dell’Academy Museum, oltre a Nicola Maccanico, CEO di Cinecittà, che ha promosso la conferenza di annuncio.

Il sostegno all’iniziativa “Academy 100” consentirà di finanziare programmi che premiano il talento e l’innovazione in campo cinematografico, preservano la storia del cinema, ad organizzare mostre, proiezioni e pubblicazioni di alto livello, educare e formare una variegata generazione di cineasti internazionalii, produrre efficaci contenuti digitali.

“Il futuro dell’Academy è globale e “Academy100″ intende aumentarne la presenza e l’impatto a livello internazionale”, ha spiegato Bill Kramer, CEO dell’Academy. “In vista dell’imminente ingresso dell’Academy nel suo secondo secolo di vita, il nostro obiettivo è continuare a svolgere un ruolo di spicco nella comunità cinematografica internazionale. Come tutte le organizzazioni sane, l’Academy ha bisogno di un supporto sostenibile e diversificato, e siamo profondamente grati a Rolex e a tutti i nostri partner per il loro sostegno nel lancio di questa importante iniziativa orientata al futuro”.

Sono stati già raccolti i primi 100 milioni di dollari, tra partners come Rolex, sostenitore delle attività dell’Academy di lunga data. Entrambi si impegnano a perpetuare l’eccellenza cinematografica e a creare legami fra generazioni di filmmaker, studenti e mecenati. Il sostegno di Rolex contribuirà a consolidare il ruolo condiviso dell’Academy e di Rolex quali leader mondiali nella celebrazione, conservazione e promozione del cinema”.

La campagna “Academy100” comprenderà anche convegni, incontri del settore, eventi speciali e programmi di formazione con i propri membri e le maggiori comunità cinematografiche e artistiche

di tutto il mondo. Grazie alla crescente globalizzazione dell’Academy e dell’industria cinematografica, il potenziamento delle attività internazionali contribuirà a sviluppare una generazione di nuovi cineasti e di membri dell’Academy e a sostenere la comunità cinematografica mondiale. Le location che ospiteranno i vari eventi includono Buenos Aires, Cannes, Johannesburg, Kyoto, Lagos, Londra, Los Angeles, Marrakesh, Melbourne, Città del Messico, Mumbai, New York, Roma, San Francisco, Seoul, Toronto, Torun, Venezia.

A partire dal 2027, in vista del Centenario degli Oscar del 2028, l’Academy Museum presenterà serie di mostre speciali, rassegne cinematografiche e pubblicazioni legate alla storia dell’Academy e degli Academy Award®. Ulteriori dettagli saranno annunciati in seguito.

Il sostegno ad Academy100

Sostenitori importanti hanno contribuito al progetto della campagna Academy100, realizzazione di mostre, proiezioni e programmi dell’Academy Museum, di seminari e incontri con i membri dell’Academy e registi di tutto il mondo, a programmi educativi e di formazione del talento di bambini e adolescenti, nonché alla gestione dell’Academy Collection.

I principali sostenitori dell’Academy100 comprendono: Rolex, Cinecittà, Delta Air Lines, Dagmar Dolby e famiglia, Dorchester Collection, Drs. Melina ed Eric Esrailian, Dr. Kathy Fields e Dr. Garry Rayant, PwC, e Teddy Schwarzman, che si uniscono a una comunità più ampia di sostenitori e recenti donatori dell’ Academy e dell’Academy Museum: A. Scott Berg e Kevin McCormick, Jeffrey Berg e Denny Luria, Blavatnik Family Foundation, Jules Brenner Trust, Bronni Stein Connolly, Marc and Alice Davis Charitable Trust, Hani Farsi, the William Fox, Jr. Foundation, Cindy Y. Huang, JP Morgan Chase, la Alfred P. Sloan Foundation e Irwin and Margo Winkler.

L’attività filantropica nei confronti dell’Academy è gestita dalla Academy Foundation, una associazione benefica pubblica appartenente al regime fiscale 501(c)(3) che gestisce le iniziative di divulgazione e formazione dell’Academy, tra cui l’Academy Museum of Motion Pictures, la

Margaret Herrick Library e l’Academy Film Archive.

Abbiamo chiesto a Bill Kramer come avverrà l’attività di fundraising:

BK: Il fundraising sarà globale, in US e nel mondo. Un gran parte dell’Academy100 è assicurarsi che l’Acedmy possa andare nel mondo nei festival, negli eventi, nei panel, nelle conferenze, nelle mostre eccetera. È un’iniziativa disegnata per ispirare ed educare cineasti emergenti nel mondo e trovare nuovi membri per l’Academy nel mondo. Inoltre, intendiamo portare i nostri programmi, le nostre mostre, le proiezioni e gli eventi in tutto il mondo. È una componente centrale di Academy100: per questo abbiamo elencato una lista di città dove siamo stati e dove vogliamo andare fino al 2028 con questi programmi, molte delle quali sono collegate a festival internazionali. Trovate tutte le notizie sugli Oscar nella nostra sezione.

