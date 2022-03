, la pellicola con Ana De Armas e Ben Affleck disponibile in streaming su Prime Video, ha segnato il ritorno dietro alla macchina da presa di Adrian Lyne, regista di Flashdance e Allucinazione perversa, ma, soprattutto, di alcune famosissime pellicole come 9 settimane e ½, Attrazione fatale e Proposta indecente in cui la componente erotica era fondamentale tanto ai fini narrativi quanto nel determinare il successo di pubblico che hanno ottenuto.

In un’intervista con l’Independent, Adrian Lyne, che è tornato alla regia di Acque profonde a vent’anni dall’ultima pellicola diretta, Unfaithful – L’amore infedele il remake di Stéphane, una moglie infedele di Claude Chabrol ha spiegato il suo approccio verso la regia delle scene di sesso.

Il filmmaker spiega:

Ho sempre pensato che ci fosse qualcosa di terribile negli attori che affrontano la cosa nel silenzio più totale. O con modo di fare molto cupo per poi domandare se le loro chiappe stavano bene o se le loro cosce erano troppo flosce. Per questo mi comporto sempre come una specie di cheerleader. A volte dico “Va bene! Va bene!” e senti che la loro sicurezza aumenta e, così facendo, migliora anche la scena. Faccio spesso così. Ma la cosa davvero importante, fondamentale è far sì che tu possa essere quanto di più simile al loro marito, alla loro moglie o al loro strizzacervelli. Allora a quel punto tutto inizia a funzionare.

