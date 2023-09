Spider-Man: Across the Spider-Verse

Nel corso di un’intervista con Variety, Phil Lord ha parlato della controversia relativa a Spider-Man: Across the Spider-Verse. Come abbiamo appreso dopo l’uscita del film, infatti, la produzione particolarmente complicata avrebbe infatti costretto 100 animatori ad abbandonare il film.

Lord ha prima di tutto parlato degli scioperi in corso, spiegando di essere “ottimista” per tutta la situazione: “Questi accordi sembrano incredibilmente fattibili, il problema è che sembra che solo una parte sia pronta a negoziare“.

Stando al produttore, è importante rendere l’ambiente “in salute in modo che la gente possa svolgere il proprio lavoro e pagare l’affitto. La cosa mette frustrazione, ma credo che si tratti di un problema risolvibile in breve“.

Quando è stato però il momento di commentare la post-produzione di Across the Spider-Verse e un ambiente per l’appunto non così salutare, Lord si è limitato a rispondere:

Per quanto riguarda Spider-Verse, è stato un film davvero difficile da realizzare. Siamo davvero fieri di quanto tutti abbiano lavorato sodo, è stato veramente impegnativo. Ma siamo semplicemente fieri della troupe e di tutto il grande lavoro.

Spider-Man: Across the Spider-Verse è arrivato nei cinema lo scorso giugno, in home video arriverà questo mese. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

Classifiche consigliate