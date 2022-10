Alejandro Gonzàlez Iñarritu crede che i nuovi film non abbiano un’anima

Il cinque volte premio Oscar, di cui due per la miglior regia, Alejandro González Iñárritu torna a far parlare di sé dopo aver accusato di razzismo i giornalisti che hanno criticato la sua ultima opera, Bardo, e Robert Downey Jr per via di una vecchia dichiarazione in cui la star del Marvel Cinematic Universe criticava la posizione del regista sui cinecomic (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Questa volta l’occasione è un evento tenutosi a Londra in cui ha parlato dei nuovi film diretti da registi esordienti che realizzano opere magari belle da vedere ma senz’anima.

Non m’interessa la qualità delle cose. Quando osservo i giovani filmmaker, mi sento molto connesso alla maniera con cui esprimono sé stessi. Oggigiorno, un sacco di robe hanno un aspetto davvero bello, ma sono prive di anima.

Alejandro González Iñárritu ha aggiunto poi che, a suo modo di vedere, una pellicola impegnativa come il suo film del 2003, 21 grammi, difficilmente verrebbe fatto oggi:

Un film “esigente” come 21 grammi non potrebbe essere fatto ai nostri giorni perché il pubblico risulterebbe irritato da esso. La gente ha bisogno di essere imboccata.

Il nuovo film di Alejandro González Iñárritu, Bardo, la cronaca falsa di alcune verità (GUARDA IL TRAILER), è stato proposto in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia 2022. In questa pagina potete leggere la nostra recensione. Il lungometraggio arriverà in streaming su Netflix a partire dal 16 dicembre, preceduto da una release cinematografica prevista per il mese di novembre.

